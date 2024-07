Średni wynik z matematyki to 52 proc. Lepiej poszedł język polski, z którego uczniowie uzyskali średnio 61 proc. punktów. W przypadku egzaminu z najpopularniejszego spośród języków obcych, angielskiego, średni wynik to 66 proc. W zeszłym roku średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty przedstawiały się następująco: matematyka - 53 proc.; język polski - 66 proc.; język angielski - 66 proc.

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 14 do 16 maja 2024 r. W sesji głównej, tj. w maju 2024 r., przystąpiło do niego ok. 220 900 spośród ok. 230 1004 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 96 proc.), w tym ok. 11 300 uczniów – obywateli Ukrainy.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 61 proc. punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury. Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 52 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:

z języka angielskiego – 66 proc. punktów

z języka francuskiego – 88 proc. punktów

z języka hiszpańskiego – 72 proc. punktów

z języka niemieckiego – 53 proc. punktów

z języka rosyjskiego – 79 proc. punktów

z języka włoskiego – 47 proc. punktów.

Poniższa analiza obejmuje zadania z języka angielskiego. Do egzaminu z tego języka przystąpiła zdecydowana większość ósmoklasistów (ok. 96,3 proc).

Egzamin ósmoklasisty. Wynik liczy się w rekrutacji

Egzamin ósmoklasisty w tym roku po raz ostatni przeprowadzany był na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią Covid-19. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.