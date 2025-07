W lutym Sąd Najwyższy uznał, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie Nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy. Najpierw Ministerstwo Edukacji Narodowej czekało na pisemne uzasadnienie uchwały SN, potem jednak i tak nie zdecydowało w sprawie zasad rozliczania. Obawy w tej sprawie mają samorządy, które alarmują, że nie mają w budżecie dodatkowych pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli.

Godziny nadliczbowe to jeden kluczowych obecnie problemów do rozwiązania w oświacie. Początkowo ustalono, że będą one uregulowane w ramach nowelizacji Karty Nauczyciela, Ministerstwo niespodziewanie się z tego wycofało. Efekt? Od 1 września nauczyciele nadal będą pozbawiani części wynagrodzenia za realnie przepracowany czas - powiedział Krzysztof Wojciechowski z oświatowej "Solidarności" w Strefie Edukacji.

Rozwiązania można wypracować w ciągu jednego dnia

Jego zdaniem, gdyby była taka wola rządu, sprawę można by bardzo szybko rozwiązać. Podczas ostatniego spotkania zespołu ds. wynagradzania Wojciechowski zapytał przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, czy można w ciągu jednego dnia wypracować rozwiązania dotyczące ewidencji czasu pracy nauczycieli i rozliczania godzin ponad 40-godzinnego tygodnia pracy. Odpowiedź była jednoznaczna – tak, bo zarówno PiP, jak i związki zawodowe mają gotowe propozycje. Problem w tym, że Ministerstwo zamiast działać, zapowiedziało, że "w ciągu trzech tygodni przedstawi kierunek" - powiedziałWojciechowski.

Jego zdaniem to pokazuje, że "chodzi bardziej o pozory dialogu niż realne zmiany". Mamy wrażenie, że to zabawa w "gonienie króliczka_ – a nie w jego złapanie - stwierdził związkowiec, cytowany przez "Strefę edukacji".

Akcje protestacyjne

Także Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się także szybkiego uregulowania kwestii wynagrodzeń nauczycieli za godziny nadliczbowe. ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Na razie będzie polegać ona ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego, a ramach którego zostanie przeprowadzona akcja informacyjna. Jeśli to nie przyniesie skutku, protest zostanie zaostrzony od 1 września. Związkowcy z oświatowej "Solidarności" także zapowiadają protesty. 5 sierpnia planują zorganizować pikietę przed Sejmem.