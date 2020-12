Powrót do szkół. "Z tego pierwszego spotkania z dyrektorami szkół wyraźnie wynika, że w pierwszej kolejności do stacjonarnego nauczania powinny wracać dzieci najmłodsze" – powiedział wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. Co z testami na koronawirusa dla nauczycieli?

Wiceminister przeprowadził w Białymstoku konsultacje dotyczące funkcjonowania szkół po feriach z dyrektorami placówek na Podlasiu. Podobne rozmowy przedstawiciele resortu edukacji prowadzą w całej Polsce. Reklama Powrót do szkół uczniów klas 1-3 już po przewie zimowej byłby poprzedzony przesiewowymi testami na koronawirusa nauczycieli. Reszta uczniów wróciłaby do nauki w klasach wiosną, gdy będą dostępne szczepionki na COVID-19.