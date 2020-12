Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada powrót klas I-III do nauki w szkołach od 18 stycznia - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Stopniowo do szkoły będą wracać kolejne klasy.

Jeżeli chodzi o to, co będzie się działo po feriach, kiedy będziemy podejmowali decyzje o powrocie do szkół, to oczywiście analizujemy bardzo różne scenariusze, ale generalnie zakładamy, że raczej będziemy dzieci do szkoły puszczali, zaczynając - oczywiście - od klas I-III. Tutaj jeszcze wybór wariantu - czy to będzie szerzej, czy węziej, tj. np. nauka rotacyjna, hybrydowa dla tych klas - to jeszcze o tym rozmawiamy - powiedział Niedzielski w wywiadzie dla radia RMF FM.

Na pytanie, kiedy dzieci z klas I-III mogłyby wrócić do szkoły, minister odpowiedział: "18 stycznia - to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz".

Podkreślił, że wszystko będzie zależeć od dziennej liczby zachorowań.

Wydaje się, że w okolicach połowy stycznia będziemy mieli takie warianty, jeżeli, oczywiście, w ferie nic się nie stanie, według których dzieci na 90% wrócą do szkoły - podsumował Niedzielski.