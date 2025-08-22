Minister finansów odpowiedział na pismo, które jest odpowiedzią na postulaty związków zawodowych i organizacji pracodawców w sprawie wysokości wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2026 r. Podkreślił, że obecnie analizowane są propozycje strony społecznej i możliwości budżetu państwa w odniesieniu do planowanych na 2026 rok podwyżek płac w sferze budżetowej.

"Analiza stanowiska ministra finansów pozwala stwierdzić, że droga do silniejszego wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, aniżeli obecnie proponowane przez rząd 3 proc, nie jest jeszcze zamknięta a decyzje przesądzone” – komentuje na swojej stronie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. OPZZ, w którym zrzeszone jest ZNP, liczy na 12 proc. wzrostu płac w sferze budżetowej w przyszłym roku.

Minister finansów zapowiada

Minister przekonywał że "biorąc pod uwagę występujące obecnie uwarunkowania gospodarcze i ograniczenia, wszelkie działania w tym zakresie powinny być podejmowane w sposób rozważny i odpowiedzialny". Zapewnił przy tym, że Ministerstwo Finansów jest otwarte na konstruktywną dyskusję i rozsądne propozycje rozwiązań, które będą wspierać budowę silnej gospodarki. Na koniec swojego listu minister Domański podkreślił, że obecnie analizowane są propozycje strony społecznej i możliwości budżetu państwa w odniesieniu do planowanych podwyżek płac w sferze budżetowej.

Akcja ZNP ws. podwyżek

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego. Wśród głównych postulatów wymienia podwyżki o 10 proc. od 1 września 2025 r. i uchwalenie obywatelskiego projektu noweli Karty nauczyciela, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia nauczycieli powiązana została z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce – tak, by nowelizacja weszła w życie od 1 stycznia 2026 r.

Rząd ma czas na spełnienie żądań do 29 sierpnia. Już teraz wiadomo jednak, że szanse na to są bliskie zeru. Dlatego związkowcy przygotowują manifestację. Rozpocznie się ona 1 września o godzinie 11.00 przed Ministerstwem Edukacji Narodowej.