Egzamin ósmoklasisty: Uczniowie podejdą do egzaminu w dniach 11-13 maja. Egzamin z języka polskiego zaplanowano na 11 maja, z matematyki na 12 maja, a z języka obcego na 13 maja. Dodatkowy termin odbędzie się w dniach 8-10 czerwca.

Matury: Główna sesja maturalna potrwa od 4 do 30 maja. Egzaminy pisemne odbędą się w dniach 4-21 maja, natomiast ustne 7-30 maja. Dodatkowa sesja dla osób, które nie zdadzą w terminie głównym, zaplanowana jest na 1-16 czerwca.

Nowe zasady ferii

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 1 września 2025 roku i potrwają do 26 czerwca 2026 roku. Organizacja ferii zimowych ulegnie zmianie. Zamiast czterech tur, ferie odbędą się w trzech terminach:

19 stycznia – 1 lutego 2026 r.: woj. mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

woj. mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. 2 – 15 lutego 2026 r.: woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.

woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie. 16 lutego – 1 marca 2026 r.: woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Przerwy świąteczne

Na uczniów czekają dwie przerwy świąteczne: zimowa (22-31 grudnia 2025 r.) i wiosenna (2-7 kwietnia 2026 r.).

Wakacje 2026

Wakacje rozpoczną się 27 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2026 roku.