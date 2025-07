CKE opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej majowej.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 86 proc., a prawo do poprawki w sierpniu ma 9 proc. Natomiast maturę zdało 70 proc. tegorocznych absolwentów techników, a prawo do poprawki ma 19 proc., a w szkołach branżowych II stopnia maturę zdało 14 proc. absolwentów, a prawo do poprawki ma 30 proc.

CKE: Maturę 2025 zdało 80 proc. maturzystów. Sierpniowa poprawka nie dla wszystkich

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego.

Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Aby zdać maturę 2025, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Wśród tegorocznych absolwentów 7 proc. to osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.