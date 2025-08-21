Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli uprawnieni do wsparcia w ramach programu "Laptop dla nauczyciela", lecz dotąd nie otrzymali bonu, mogą ubiegać się o jego przyznanie. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2025 roku.

Komu przysługę laptop dla nauczyciela?

Bon na zakup laptopa lub laptopa przysługuje: nauczycielom, wychowawcom, innym pracownikom pedagogicznym. Muszą oni pozostawać w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Wsparcie obejmuje wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, którzy będąc uprawnionymi do otrzymania wsparcia nie otrzymali tego wsparcia, czyli:

wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

niepublicznych szkół podstawowych;

wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych , a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych

Jak złożyć wniosek?

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, wnioski o laptop można składać czyli od 1 sierpnia 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku. Nauczyciele składają wnioski do dyrektorów szkół – wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli (załącznik nr 1 do wniosku) i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły.

Dodatkowo nauczyciel musi złożyć oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Nauczyciele dostają na wskazany przez siebie adres mailowy bon na zakup laptopa. Bon można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r.

Komu nie przysługuje laptop?

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który stanowi źródło finansowania programu, wsparcie w postaci bonów ma zapewnić wzmocnienie odporności szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia ich funkcjonowania w sytuacjach takich jak np. pandemia COVID-19. Wypełniając założenia KPO, w tym programie bonu nie otrzymają nauczyciele:

wychowania przedszkolnego (również pracujący z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych),

publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne,

nauczyciele szkół podstawowych dla dorosłych,

branżowych szkół II stopnia,

szkół policealnych oraz

liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Oprócz tego organ prowadzący szkołę nie składa wniosku o wydanie świadczenia dla nauczyciela, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku: