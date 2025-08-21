Od 14 sierpnia rusza nabór wniosków do programu pilotażowego dotyczącego skróconego czasu pracy, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Program jest dostępny dla wszystkich pracodawców, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego.
Skrócony tydzień pracy w samorządach
Kilka samorządów w ramach wewnętrznych uzgodnień wprowadziło już w urzędach skrócony czas pracy. W Lesznie i Włocławku pracownicy magistratów pracują przez pięć dni w tygodniu, ale wymiar czasu pracy został obniżony z 40 godzin do 35 godzin tygodniowo. Od 1 lipca 35-godzinny tydzień pracy został wprowadzony również w Urzędzie Miasta w Szczecinku, gdzie pracownicy w ramach skróconego wymiaru czasu pracy mają jednocześnie wolny poniedziałek lub piątek.
Mało kto jednak wie, że czterodniowy tydzień pracy to rozwiązanie, które już teraz przysługuje nauczycielom, ale tylko w określonych przypadkach. Nauczyciel może złożyć wniosek o skrócenie tygodnia pracy, powołując się na realizację ważnych zadań społecznych. Jednak dyrektor nie ma obowiązku zaakceptować takiego wniosku, a to tylko od niego zależy ta decyzja.
Cztery dni pracy w tygodniu dla nauczyciela
Nauczyciel może pracować 4 dni w tygodniu w określonych przypadkach. Takie prawo przysługuje w następujących przypadkach:
- dokształcanie się w różnych formach doskonalenia zawodowego
- szkolenia branżowe
- inne ważne zadania społeczne
- organizacja pracy w szkole, np. w celu optymalizacji grafiku
Ważne jest to, że jeśli nauczyciel pracuje 4 dni w tygodniu, to w pozostałe dni i tak musi uczestniczyć w obowiązkach takich jak zebrania, rady pedagogiczne.
Praca nawet w 3 dni w tygodniu
Czterodniowy tydzień pracy przysługuje nauczycielowi na podstawie art. 42c ust. 1. ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.984 t.j.) Jak informuje Portal Oświatowy, zamiast oficjalnego wprowadzania 4-dniowego tygodnia pracy dyrektor może tak ułożyć plan zajęć nauczyciela, żeby przypadały w mniejszą liczbę dni w tygodniu.
Rozwiązanie to nie wiąże się ze skróceniem tygodnia pracy i nie wymaga spełnienia warunków z art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela. Wystarczy zaplanować realizację zajęć w ramach pensum na mniejszą liczbę dni np. 3 lub 4.
