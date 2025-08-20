Posłanka Lidia Czechak złożyła interpelację do MEN w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia. Przypomina w niej, że zgodnie z Kartą Nauczyciela, urlop jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie nauczycielom, które ma charakter świadczenia rehabilitacyjnego. "W przeciwieństwie do innych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lecz bezpośrednio z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST)" przypomina posłanka.

Obciążenie dla budżetów samorządów

Zwraca uwagę na to, że "finansowanie świadczeń związanych z urlopem zdrowotnym dla nauczycieli, pomimo że nie są oni w tym czasie aktywni zawodowo, obciąża budżety samorządów i stanowi poważne wyzwanie finansowe, szczególnie dla mniejszych jednostek". Samorządy płacą w ten sposób podwójnie: za nauczyciela na zastępstwie i za tego na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia.

Reklama

Posłanka chce się dowiedzieć od MEN:

Czy MEN planuje objąć świadczenia związane z urlopem dla poratowania zdrowia nauczycieli finansowaniem z budżetu państwa?

Czy prowadzone są analizy dotyczące wpływu obecnego systemu finansowania tego urlopu na budżety JST i możliwości jego zmiany?

Czy rozważane są zmiany legislacyjne, które pozwoliłyby odciążyć samorządy w tym zakresie i zapewnić stabilne finansowanie świadczeń dla nauczycieli z poziomu centralnego?

Reklama

Stanowisko MEN

Wiceminister edukacji, Henryk Kiepura podkreśla, że zarówno urlop wypoczynkowy, jak i urlop dla poratowania zdrowia mają ten sam cel – umożliwić pracownikowi regenerację sił. Zaznacza, że nie można go traktować jak zwolnienia lekarskiego, bo mimo iż różni się od urlopu wypoczynkowego, wciąż jest formą urlopu.

Kiepura podkreśla, że z urlopu dla poratowania zdrowia korzystają nie tylko nauczyciele. Uprawnienie to mają także nauczyciele akademiccy, sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy oraz policjanci. "Jednocześnie informuję, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie jest planowane podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmian w przedmiotowej sprawie" - napisał wiceminister w odpowiedzi na interpelację.

Urlop dla poratowania zdrowia. Jakie warunki trzeba spełnić?

Urlop dla poratowania zdrowia jest uprawnieniem nauczycieli wynikającym z przepisu art. 73 ust. 1-11 ustawy – Karta Nauczyciela. Przysługuje on po spełnieniu następujących warunków:

zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,

przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole,

posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy,

Rocznego urlopu udziela dyrektor szkoły. W czasie całej kariery zawodowej nauczyciel może skorzystać łącznie z 3 lat urlopu.

Urlop dla poratowania zdrowia. Dla kogo?

Urlop dla poratowania zdrowia to jedno z najważniejszych uprawnień przysługujących nauczycielom, mające na celu wsparcie ich w zachowaniu zdolności do pracy oraz kontynuacji kariery zawodowej. Uchwalona przez Sejm nowelizacja Karty Nauczyciela umożliwi korzystanie z urlopu zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową przez nauczycieli uprawnionych do emerytury.

Nadal jednak ta grupa nauczycieli nie będzie mogła korzystać z rocznego urlopu zdrowotnego na podstawie orzeczenia o potrzebie jego udzielenia. Nauczyciele posiadający uprawnienia emerytalne będą mogli korzystać z urlopu zdrowotnego na wyjazd do sanatorium. Od 1 września 2025 r. ma zostać usunięty zapis, zgodnie z którym „okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.”.