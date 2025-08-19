Projekt rozporządzenia MEN zmienia zasady wydawania orzeczeń oraz opinii przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jak zapewnia resort, nowe rozwiązania stanowią odpowiedź na zgłaszane przez rodziców, nauczycieli i ekspertów problemy związane z obecnymi procedurami. Do zakończenia konsultacji pozostały dwa tygodnie.

Resort edukacji przekonuje, że zmiany są potrzebne, żeby usprawnić pracę tych zespołów i zwiększyć dostępność pomocy specjalistycznej dla uczniów. Nowe regulacje mają uwzględnić postulaty dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, rodziców oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Lawinowy wzrost wniosków

Według MEN, zmiany w zakresie organizacji pracy zespołów są konieczne, ponieważ lawinowo rośnie liczba wniosków do publicznych poradni psychologicznopedagogicznych o wydanie opinii i orzeczeń.

"Okazuje się, że w ciągu ostatniej dekady liczba dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wzrosła o 130 proc. W roku szkolnym 2015/2016 takich uczniów było ok. 150 tysięcy, a niespełna dekadę później – już 343 tysiące" - czytamy w dzienniku.

Nowa ocena w szkole

Nowym obowiązkiem, który MEN chce nałożyć na poradnie, będzie wymóg dokonywania tzw. oceny funkcjonalnej ucznia w szkole. Pracownicy poradni skarżą się też na nowe zadania. Wśród nich pojawia się obowiązek sprawdzania w szkołach akustyki pomieszczeń (np. w wypadku uczniów słabosłyszących). Zaznaczają, że do tego trzeba przecież posiadać specjalne urządzenia.

"Co do zasady, publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne są prowadzone przez samorządy, a tym brakuje środków na sfinansowanie ich funkcjonowania. Tymczasem zmiany proponowane przez MEN wprowadzą nowe, kosztowne obowiązki" - czytamy w gazecie.

"Nowe przepisy będą utrudnieniem dla rodziców"

Eksperci uważają, że nowe przepisy zwiększą biurokrację i będą utrudnieniem dla rodziców. Nowy wzór wniosku składany w poradniach będzie bardzo rozbudowany, a dodatkowo trzeba będzie złożyć stos innych dokumentów.

Rodzice nie będą mieć już możliwości zgłoszenia się do poradni o wydanie orzeczenia z zastrzeżeniem, że nie chcą jej przekazywać placówce oświatowej. Poradnia zdecyduje się na przeprowadzenie badania, jeśli rodzice wyrażą zgodę na przekazanie orzeczenia przez poradnię do właściwej szkoły lub przedszkola, w którym przebywa dziecko.

"Eksperci mają wątpliwości co do tego rozwiązania, bo zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego takie dokumenty przekazuje się tylko stronom postępowania, a placówka edukacyjna, do której dokument ma trafiać z automatu, nią nie jest" - podaje dziennik.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia. Jednak część z nich – tych dotyczących nowych zasad przekazywania informacji o dziecku przez szkołę lub przedszkole oraz oceny jego funkcjonowania w poradni – zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2026 r.

"Proponowane zmiany mają przede wszystkim służyć dzieciom i młodzieży, ułatwiając im dostęp do wsparcia oraz upraszczając drogę do uzyskania adekwatnej pomocy edukacyjnej i psychologicznej" - zapewnia MEN.