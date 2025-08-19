Uczniowie narzekają, że lekcje WF-u są nieatrakcyjne, a niewystarczająco wysportowani czują się na nich źle. Nie podobają się też: mała sala na kilka grup, ciasne szatnie i brak prysznica.

Trzeba zrobić wszystko, żeby młodzież się ruszała, żeby sport był popularny. By dzieciaki mogły korzystać z różnych form sportu, a nie ciągle grać w jedną grę - mówiła Barbara Nowacka. Ciągle uczymy się siatkówki, a nie wszyscy są fanami siatkówki. Inni lubią koszykówkę, inni lekkoatletykę, inni chcieliby taniec - dodała.

Nowa podstawa programowa WF

Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenia w sprawie podstawy programowe wychowania fizycznego, które będą obowiązywały od 1 września 2025 roku. Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego będzie dotyczyła uczniów w:

szkole podstawowej (klasy I–III i IV – VIII);

szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia);

szkole policealnej.

Jak podaje MEN, nowa podstawa programowa wychowania fizycznego kładzie nacisk na rozwój podstawowych umiejętności ruchowych, które umożliwiają dzieciom i młodzieży podejmowanie różnorodnych form aktywności fizycznej przez całe życie. "Opiera się na kształtowaniu kompetencji ruchowych, budowaniu motywacji do podejmowania aktywności fizycznej oraz promowaniu zdrowego stylu życia poprzez ruch i zabawę – nie ogranicza się jedynie do realizacji celów operacyjnych czy oceny wybranych elementów sprawności fizycznej" - czytamy na stronie MEN.

Co się zmieni na lekcjach WF-u?

Podstawa programowa wychowania fizycznego odwołuje się do następujących założeń:

edukacji włączającej oraz zasad sprawiedliwości społecznej, polegających na tworzeniu równych szans uczestnictwa w zajęciach dla wszystkich uczniów;

oraz zasad sprawiedliwości społecznej, polegających na tworzeniu równych szans uczestnictwa w zajęciach dla wszystkich uczniów; edukacji w terenie, wzmacnianiu odporności psychofizycznej oraz kształtowaniu prozdrowotnych i proekologicznych postaw uczniów;

oraz kształtowaniu prozdrowotnych i proekologicznych postaw uczniów; edukacji dla zrównoważonego rozwoju , uwzględniającej działania na rzecz środowiska naturalnego i promującej formy aktywności fizycznej przyjaznej środowisku;

, uwzględniającej działania na rzecz środowiska naturalnego i promującej formy aktywności fizycznej przyjaznej środowisku; świadomym i bezpiecznym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii wspierających rozwój fizyczny, zdrowotny i edukacyjny.

W przypadku klas I–III szkoły podstawowej podstawa programowa w zakresie wychowania fizycznego przewiduje również obowiązek przeprowadzenia w każdej klasie testów sprawnościowych (analogicznych jak dotychczas w przypadku uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych).

WF po nowemu w klasach VII–VIII i w szkołach ponadpodstawowych

W przypadku klas VII–VIII szkoły podstawowej podstawa programowa wychowania fizycznego obejmuje fakultatywny dział umożliwiający zapoznanie z ćwiczeniami, które są stosowane w trakcie rekrutacji do służb mundurowych i innych zawodów, w których wymagana jest wysoka sprawność fizyczna. W szkołach ponadpodstawowych dział ten będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów.

Przed nowym rokiem szkolnym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępny będzie Komentarz metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego, przedstawiający cele i założenia nowej podstawy, a także ułatwi zrozumienie wprowadzonych zmian.