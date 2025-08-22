Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Karta nauczyciela. Podkreślił, że zawiera ona rozwiązania, na które czekało środowisko nauczycielskie oraz że w ich przygotowanie zaangażowane były związki zawodowe.

Wśród ustaw skierowanych 4 sierpnia do podpisu prezydenta były trzy nowelizacje ustawy Karta nauczyciela. Wszystkie trzy zawierają regulacje, które mają wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego 2025/2026. Problem w tym, że w czwartek prezydent podpisał tylko jedną z nich, tzw. dużą nowelizację. Co z pozostałymi?

"To była dobra zmiana ministra Czarnka"

Jak podaje Money.pl, wątpliwości Nawrockiego ma budzić pomysł likwidacji przez MEN tzw. godzin czarnkowych. Tojedna godzina tygodniowo przeznaczona konsultacje z uczniami lub ich rodzicami. To była dobra zmiana ministra Czarnka, polscy nauczyciele należą do najmniej zapracowanych w Europie, jeśli chodzi o liczbę przepracowanych godzin zegarowych - przekonuje anonimowy rozmówca z Pałacu Prezydenckiego. Dodaje, że mimo wszystko raczej jednak spodziewa się podpisu prezydenta pod tą zmianą.

Reklama

Trzy nowelizacje Karty nauczyciela

Reklama

Duża nowelizacja Karty nauczyciela zawiera regulacje wypracowane przez Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Wśród jej licznych zmian są przepisy dotyczące m.in. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, w tym wprowadzenie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy (w wysokości 400 proc. wynagrodzenia) i podwyższenie nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy (z 250 do 300 proc. wynagrodzenia). Rozszerzona będzie też grupa nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Druga z nowelizacji likwiduje godziny dostępności nauczycieli, nazywane potocznie "godzinami czarnkowymi", o co zabiegali związkowcy. Trzecia nowelizacja Karty Nauczyciela dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Należy do grupy ustaw deregulacyjnych.