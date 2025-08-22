Matury, w sesji głównej, przeprowadzone zostaną w dniach 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Matura 2025/2026. Harmonogram

4 maja rano odbędzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym . Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

rano odbędzie . Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu. 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym , po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

rano będzie , po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 6 maja rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

(angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. 7 maja rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z historii muzyki.

8 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z filozofii.

11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii sztuki.

14 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu egzaminy z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

15 maja rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym.

18 maja rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

20 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

21 maja rano będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, tego samego dnia przeprowadzone zostaną egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Reklama

Matura 2025/2026. Kiedy egzaminy ustne?

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Zmiany na maturze z polskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie oceniania poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych po wejściu w życie uchwał Rady Języka Polskiego. "W latach 2026–2030 w ocenie poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych akceptowane będą zarówno obecnie obowiązujące, jak i nowe zasady zapisu" – poinformował dyrektor CKE, dra hab. Robert Zakrzewski. Nowe zasady ortografii, będą jedynymi obowiązującymi począwszy od roku 2031.