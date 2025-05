Wyjątkowa lokalizacja matur: Miasteczko egzaminacyjne w Warszawie

Ponad pięć tysięcy uczniów Szkoły w Chmurze przystąpi w tym roku do matury w Warszawie. Egzaminy zostaną przeprowadzone na terenie centrum konferencyjnego klubu Legia Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej. W tym celu powstanie specjalne miasteczko maturalne wyposażone w telebimy i nagłośnienie.

Logistyka pod znakiem zapytania

Organizacja matur w jednym miejscu wiąże się z koniecznością wczesnego przybycia. Zdający muszą stawić się na miejscu już o godzinie 6:00, mimo że egzaminy rozpoczynają się o 9:00. Jedna z maturzystek, obawiając się korków, zdecydowała się wynająć hotel w stolicy.

Jak podaje portal gazeta.pl, Tiktokerka @jessiczka.ezzz podzieliła się swoimi wspomnieniami z ubiegłorocznej matury, która również odbywała się w tym samym miejscu. Podkreśliła, że na podstawowy egzamin przybyła około godziny 6:00 i zastała tłumy ludzi. Egzaminy odbywały się w specjalnych namiotach, a kolejki do wejścia były długie.

Nagłośnienie bez zarzutu i szatnie z wyzwaniami

Absolwentka uspokajała tegorocznych maturzystów w kwestii nagłośnienia, zapewniając, że wszystko było dobrze słychać. Jednocześnie zwróciła uwagę na zamieszanie związane ze znalezieniem właściwej szatni, do których było aż pięć wejść. Po zostawieniu rzeczy osobistych uczniowie otrzymywali numerki.

Na koniec swojego nagrania tiktokerka zaapelowała do zdających, aby się nie stresowali, zapewniając, że organizacja jest dobra i nie powinni mieć problemów z trafieniem na właściwe miejsce.

Nieludzka godzina i problem z zakwaterowaniem

Tegoroczna maturzystka ze Szkoły w Chmurze, @ewagucwaa, wyraziła swoje zdziwienie koniecznością tak wczesnego przybycia. Zwróciła również uwagę na problem z zakwaterowaniem, ponieważ hotele w pobliżu stadionu zostały szybko zarezerwowane, co dla niektórych może oznaczać konieczność dojazdu z dalszych części miasta i ryzyko utknięcia w korkach.

Głos organizatora

Michał Cieśla z Fundacji Szkoła w Chmurze przyznał w rozmowie z portalem, że zorganizowanie matury na tak dużą skalę jest wyzwaniem, a priorytetem jest zapewnienie komfortu wszystkim maturzystom. To przedsięwzięcie przemyślane w każdym szczególe. Moglibyśmy ograniczyć się tylko do kwestii egzaminacyjnych, ale to nie byłaby Szkoła w Chmurze. Dlatego obok miasteczka maturalnego wyznaczamy strefę rodzinną, gdzie rodzice, rodzeństwo i przyjaciele maturzystów będą mogli w miłej piknikowej atmosferze napić się kawy i wziąć udział w warsztatach. To też fantastyczna okazja do spotkania się naszej społeczności i wymiany doświadczeń - twierdzi Cieśla.

Maturzyści wynajmują pokoje w hotelach

Większość absolwentów Szkoły w Chmurze, przybywających na maturę z różnych zakątków Polski, zorganizuje sobie pobyt w Warszawie we własnym zakresie, rezerwując apartamenty lub pokoje hotelowe. Jednocześnie, część uczniów skorzysta z życzliwości warszawskich rodzin, które zaoferowały bezpłatne zakwaterowanie maturzystom spoza stolicy. Michał Cieśla podkreśla, że fundacja aktywnie wspiera uczniów w trudnej sytuacji finansowej poprzez program stypendialny oraz pomoc w organizacji noclegu. Jak zaznacza, celem tych działań jest wyeliminowanie bariery finansowej jako czynnika wpływającego na decyzję o przystąpieniu do egzaminów maturalnych.