Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła listę 68 pytań jawnych na maturę ustną z języka polskiego w 2025 roku. Ograniczenie liczby zagadnień ma ułatwić przygotowanie się do egzaminu.

Jak będzie wyglądać matura ustna 2025?

Egzamin potrwa 30 minut i odbędzie się od 9 do 24 maja 2025 roku. Każdy maturzysta wylosuje dwa zadania: Jedno zadanie z listy jawnych pytań CKE (z lektury obowiązkowej). Jedno zadanie z literatury, dzieła sztuki lub zagadnienia językowego (pytanie niejawne). Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 30.

Matura ustna z języka polskiego. Lista pytań jawnych

Biblia

Motyw cierpienia niezawinionego – analiza Księgi Hioba i odniesienia np. do literatury wojennej.

Człowiek wobec niestałości świata – Księga Koheleta i refleksje o kruchości życia.

Wizja końca świata – Apokalipsa św. Jana i literackie apokaliptyczne obrazy.

Mitologia – Jan Parandowski

Poświęcenie się dla wartości – bohaterowie greckiej mitologii.

Wina i kara – przykłady odpowiedzialności w mitach.

Miłość silniejsza niż śmierć – romantyczne mity (np. Orfeusz i Eurydyka).

Iliada – Homer

Heroizm wobec losu – przykłady męstwa w "Iliadzie".

Antygona – Sofokles

Konflikt racji moralnych – Antygona kontra Kreon.

Człowiek i przeznaczenie – nieuchronność losu.

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

Motyw tańca śmierci – średniowieczna wizja życia i śmierci.

Średniowiecze i Renesans

Średniowieczny etos rycerski – Pieśń o Rolandzie.

Moralna odpowiedzialność – Makbet Szekspira.

Czy człowiek rządzi losem? – refleksje na podstawie Makbeta.

Władza a przemiana człowieka – Makbet jako przykład.

Molier, Krasicki, Mickiewicz

Dobra materialne a szczęście – Skąpiec Moliera.

Rodzinne konflikty – przyczyny sporów w Skąpcu.

Wady ludzkie w satyrze – satyry Ignacego Krasickiego.

Romantyzm

Duch a rozum – Romantyczność Mickiewicza.

Znaczenie przyrody – Ballady Mickiewicza.

Losy młodzieży pod zaborami – Dziady III.

Mesjanizm – Polska jako Chrystus narodów.

Postawy wobec zaborcy – bunt i zdrada.

Człowiek wobec Boga – Dziady III.

Sny i widzenia – prawdy ukryte w marzeniach.

Motywy biblijne – inspiracje w Dziadach III.

Pozytywizm i Młoda Polska

Motywy w Lalce – miłość, przyjaźń, praca, marzenia, charakter, miasto. 33. Odwaga i tchórzostwo – Potop Sienkiewicza.

Realizm i psychologia

Motywy w Zbrodni i karze – walka ze sobą, kara, poświęcenie, motywacje.

Dramaty Wyspiańskiego i Reymonta

Wesele – komunikacja społeczna, rola chłopów i inteligencji, Polska we śnie. 43. Obyczaje i tradycje – Chłopi Reymonta.

Literatura XX wieku

Przedwiośnie – znaczenie tytułu, rewolucja, wizje Polski, młodość.

Ferdydurke – groteska i presja społeczna.

Proszę państwa do gazu – człowiek zlagrowany.

Inny świat – zniewolenie i sens tytułu.

Zdążyć przed Panem Bogiem – godność i świadectwo Zagłady.

Filozofia, totalitaryzm i egzystencja

Dżuma – poświęcenie, cierpienie, przyjaźń.

Rok 1984 – wolność, propaganda, nowomowa w totalitaryzmie.

Współczesność