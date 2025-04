Egzamin maturalny 2025 coraz bliżej! Aby ułatwić uczniom przygotowania do tego najważniejszego w życiu egzaminu, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała poradnik na maturę 2025. To bezpłatne kompendium zawiera wszystkie kluczowe informacje o egzaminie, harmonogramie, wymaganiach oraz dwóch obowiązujących formułach. Jeśli planujesz przystąpić do matury w maju 2025 roku, koniecznie zapoznaj się z tym dokumentem!