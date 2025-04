Szefowa MEN wzięła udział w ceremonii finałowej 34. Ogólnopolskiego Finału "Odysei Umysłu", która odbyła się w niedzielę wieczorem w Polsat Plus Arenie Gdynia. Zwracając się do młodych ludzi, Nowacka podkreśliła, że "wygrali kawałek swojej przyszłości".

Dzięki wspaniałym nauczycielkom i nauczycielom, waszej determinacji, waszym fantastycznym rodzicom wzięliście udział w konkursie, który już dzisiaj nauczył was kreatywności, współpracy, odwagi, łamania stereotypów, dążenia do celu - mówiła podczas ceremonii Nowacka, cytowana przez PAP.

Jaka będzie polska szkoła?

Cenię go wyjątkowo za to, że uczy was pracy zespołowej i kiedy myślimy o tym, jaka będzie polska szkoła, jak powinna się zmieniać i czego powinna uczyć, to jedną z podstawowych kompetencji przyszłości jest umiejętność komunikowania się ze sobą, kreatywnego myślenia, współpracy. Cały nacisk na reformę, którą przygotowujemy dla was, która zacznie wchodzić w życie od 2026 r., położony jest na sprawczość. Na to żebyście w szkole uczyli się i zdobywali nie tylko wiedzę, jakże potrzebną, ale podstawowe umiejętności budowania świata wokół - mówiła Nowacka i dodała, że to do młodych osób należy przyszłość świata.

Z wcześniejszych wypowiedzi ministry ws. reformy edukacji wynika, wśród spraw często zgłaszanych podczas spotkań przez uczniów jest kwestia niedostatecznego czasu, jaki uczniowie mają na powtórzenie materiału. To jest powtarzający się postulat: uczniowie za dużo godzin spędzają w szkole, ucząc się rzeczy, które nie dają efektów. Dlatego w reformie, która będzie wychodziła w 2026 roku, chcemy położyć większy nacisk na naukę praktyczną, na sprawczość i na umiejętności komunikacyjne. Chcemy też, żeby młodzież widziała realnie, że wiedza, którą będzie pozyskiwać przekłada się na to, co będzie im potrzebne w przyszłym życiu - powiedziała Barbara Nowacka.

Reforma edukacji, Rekomendacje

Najważniejsze rekomendacje Rady ds. monitorowania i wdrażania reformy edukacji dotyczą zmiany formatu podstawy programowej w stronę:

rozwoju kompetencji społecznych i osobistych uczniów;

wprowadzenia kategorii "doświadczenia edukacyjne", które pomogą uczniom lepiej przyswajać wiedzę;

traktowanie dotychczasowej podstawy programowej dla przedszkoli jako punktu odniesienia dla nowego programu;

zapewnienie spójności wymagań na różnych etapach nauki, aby nauczyciele mogli lepiej planować lekcje;

opracowanie jasnych wskazówek dotyczących poziomu szczegółowości wymagań.

Nowa podstawa programowa

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej, reforma edukacji ma wejść do szkół 1 września 2026 r. wraz z zupełnie nową podstawą programową. W rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie podstawy programowej, nazywanych zwyczajowo podstawą programową, opisane jest to, co uczeń powinien umieć z określonego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym (każdy przedmiot jest opisany osobno). Programy nauczania i podręczniki muszą być zgodne z podstawą, a nauczyciel ma obowiązek realizacji wszystkich treści w niej zawartych.

Jak poinformowała w styczniu na konferencji prasowej wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer od lutego do czerwca 2025 r. ma powstać podstawa programowa do szkoły podstawowej, gdy zakończą się prace nad nią, rozpoczęta zostanie praca nad podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych.