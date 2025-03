W roku szkolnym 2025/26 uczniów czekają duże zmiany. Barbara Nowacka powiedziała, że MEN planuje wzmocnienie przedmiotu, który jest w obliczu wojny w Ukrainie bardzo na czasie. To edukacja dla bezpieczeństwa. Kilka lat temu ten przedmiot zastąpił przysposobienie obronne. W nowej odsłonie będą na nim poruszane takie tematy m.in. jak przygotować się do obrony cywilnej.

Nowy przedmiot: edukacja obywatelska

Od 1 września w szkołach pojawi się także edukacja obywatelska. Ministra mówiła, że przedmiot ten ma dać uczniom poczucie sprawczości i rozwinąć ich kompetencje społeczne. - Będzie w nim szczególnie uwzględniony temat odporności na fake newsy - zaznaczyła Nowacka.

Wcześniej MEN podawał, że przedmiot edukacja obywatelska "będzie budował i wzmacniał postawy patriotyczne młodych ludzi oparte na poczuciu tożsamości i dumie z przynależności do wspólnoty, troski o małą i dużą Ojczyznę, poczuciu odpowiedzialności za jej kształt. Równolegle przedmiot ma kształtować otwartość i szacunek względem innych, empatię i solidarność z innymi oraz zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego".

Nowy przedmiot edukacja zdrowotna

Nieobowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna, który zastąpi przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, będzie realizowany począwszy od roku szkolnego 2025/2026:

w szkołach podstawowych w klasach IV–VIIII

w szkołach ponadpodstawowych: w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia.

Głównym celem przedmiotu edukacja zdrowotna jest kształtowanie kompetencji uczniów związanych z całożyciową dbałością o zdrowie oraz budowanie potencjału zdrowotnego własnego i otoczenia.

Zmiany dotyczące lekcji religii

Kolejną zmianą jest ograniczenie liczby lekcji religii (lub etyki) do jednej godziny tygodniowo. Ministerstwo edukacji zdecydowało także, że zajęcia te będą odbywać się wyłącznie na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Te decyzje spotkały się ze sprzeciwem Kościoła katolickiego oraz części rodziców. - Uwzględniliśmy jednak propozycję, zgodnie z którą w klasach, w których 100 proc. dzieci uczęszcza na lekcje religii, nie będzie tego wymogu i będzie można organizować zajęcia z religii w ciągu dnia - mówiła ministra edukacji.

Lekcje WF-u po nowemu

Szefowa MEN mówiła, jak powinny zmienić się lekcje WF-u. - W podstawie programowej znajdują się komponenty dotyczące gier zespołowych, lekkoatletyki oraz aktywności na świeżym powietrzu. Młodzież często narzeka na monotonię WF-u, dlatego to zachęta dla nauczycieli, aby proponowali młodzieży różnorodne formy zajęć- powiedziała Nowacka.

To jednak nie koniec zmian w edukacji Od września 2026 MEN wprowadzi w szkołach reformę edukacji. Oznacza to zmiany podstaw programowych do każdego przedmiotu, a także nowe podręczniki.