Podwyżki dla nauczycieli 2025

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nauczyciele mają prawo do podwyżek wynagrodzenia w terminie do trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej. Ustawa ta została podpisana 20 stycznia, co oznacza, że nauczyciele powinni otrzymać wyższe pensje najpóźniej do 20 kwietnia.

Reklama

Jednak, nauczyciele wciąż nie otrzymali konkretnych informacji na temat terminu wypłaty podwyżek. Opóźnienie to wynika z braku podpisu pod rozporządzeniem Ministra Edukacji, które określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Bez tego dokumentu, samorządy nie mogą dokonać wypłat, co wywołuje frustrację wśród nauczycieli.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Podwyżki dla nauczycieli 2025 - ile wyniosą?

W ustawie budżetowej na rok 2025 ustalono nową kwotę bazową dla nauczycieli, która wynosi 5434,82 zł. Oznacza to wzrost o 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Na tej podstawie Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przedstawiło propozycje minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli posiadających tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Oto szczegóły proponowanych zmian:

Nauczyciel początkujący :

: Proponowana minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego: 5153 zł brutto.

Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem: 245 zł.

Nauczyciel mianowany :

: Proponowana minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego: 5310 zł brutto.

Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem: 253 zł.

Nauczyciel dyplomowany :

: Proponowana minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego: 6211 zł brutto.

Wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem: 296 zł.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji dotyczący zmian w minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz warunkach przyznawania dodatków do wynagrodzenia, jak również zasadach wynagradzania za pracę w dni wolne, jest obecnie w fazie opiniowania. Proces ten trwa od 4 lutego. Po zakończeniu opiniowania i podpisaniu dokumentu, możliwe będzie dokonanie wypłat zgodnych z nowymi stawkami.

Podwyżki dla nauczycieli 2025 wraz z wyrównaniem od 1 stycznia

Podwyżki dla nauczycieli mają obowiązywać z mocą od 1 stycznia 2025 roku. Jednak ich wypłata może nastąpić dopiero w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej. Oznacza to, że wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego i wszystkich innych składników, które są od niego zależne. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, wyrównanie obejmuje również inne składniki wynagrodzenia, takie jak:

Dodatek za wysługę lat: Dodatek ten jest przyznawany pracownikom za staż pracy.

Dodatek ten jest przyznawany pracownikom za staż pracy. Dodatki funkcyjne: Są to dodatki przyznawane pracownikom pełniącym funkcje kierownicze lub inne funkcje o szczególnym charakterze.

Są to dodatki przyznawane pracownikom pełniącym funkcje kierownicze lub inne funkcje o szczególnym charakterze. Dodatki motywacyjne: Są to dodatki przyznawane pracownikom za osiągnięcia w pracy lub za szczególne zaangażowanie.

Są to dodatki przyznawane pracownikom za osiągnięcia w pracy lub za szczególne zaangażowanie. Dodatki za warunki pracy: Są to dodatki przyznawane pracownikom pracującym w warunkach szkodliwych lub uciążliwych.

Są to dodatki przyznawane pracownikom pracującym w warunkach szkodliwych lub uciążliwych. Dodatek za pracę w porze nocnej: Dodatek ten jest przyznawany pracownikom pracującym w nocy.

Dodatek ten jest przyznawany pracownikom pracującym w nocy. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa: Wyrównanie obejmuje również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za zastępstwa doraźne.

Oprócz podstawowego wynagrodzenia, wyrównanie obejmuje również inne świadczenia finansowe, które są z nim powiązane, takie jak: