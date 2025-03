W marcu 2025 roku czeka nas niezwykle intensywne zjawisko astrologiczne – Pełnia Księżyca w znaku Ryb, która będzie miała miejsce 14 marca o godzinie 07.54. Co więcej, to wydarzenie będzie połączone z zaćmieniem Księżyca, co dodatkowo wzmocni jego energetykę i wpłynie na nas na głębszym poziomie emocjonalnym.