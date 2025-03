Egzamin ósmoklasisty 2025. Harmonogram CKE

Już za kilka tygodni uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu kończącego ich edukację w szkole podstawowej. Wiosną 2025 roku testy zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującą podstawą programową, co oznacza powrót do pełnego zakresu wymagań po okresie złagodzonych zasad, które obowiązywały w czasie pandemii COVID-19.