XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie to najlepsze liceum w Polsce, natomiast Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie jest najlepszym technikum – wynika z Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy 2025". Ranking zawierający 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników w Polsce, został opublikowany po raz 27.

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników po raz 27. przygotował miesięcznik "Perspektywy". Pod uwagę były brane takie kryteria jak: sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych i wyniki matury. W przypadku techników dodatkowo miały znaczenie wyniki egzaminów zawodowych.

Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej. W przypadku szkół z maturą dwujęzyczną uwzględniono również wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

Najlepsza szkoła w rankingu

Tegoroczną jedynką wśród liceów jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Ta szkoła słynie z wysokiego poziomu nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską i Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szukając przepisu na dobrą szkołę, musimy uwzględniać zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, rodziców i całego społeczeństwa – mówi prof. Ryszard Koziołek, przewodniczący kapituły rankingu, rektor Uniwersytetu Śląskiego, cytowany przez Onet. Układają się one w swego rodzaju preambułę do przyszłej polityki pedagogicznej państwa. Otóż dobra szkoła to ta, która zapewnia młodemu człowiekowi najlepsze warunki do indywidualnego rozwoju i osobistego szczęścia, a nam wszystkim przynosi pożytek społeczny, jaki płynie z edukacji człowieka i obywatela - dodaje.

Ogólnopolski ranking liceów Perspektywy 2025

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie,

V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

XIII LO w Szczecinie,

IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie,

III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,

Uniwersyteckie LO w Toruniu, n

XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie,

LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie,

VIII LO im. Władysława IV w Warszawie.

Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu,

I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,

LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego",

Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi,

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie.

Ogólnopolski ranking techników Perspektywy 2025

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w woj. łódzkim,

Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie,

Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie,

Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu,

Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (w ub.r. na trzecim miejscu),

Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze,

Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie,

Technikum nr I im. Waldemara Gostomczyka w Ostrowie Wielkopolskim,

Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu,

Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,

Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie,

Publiczne Technikum nr 5 w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu,

Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie,

Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Kapituła "Perspektyw" przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych), rankingi wojewódzkie i ranking liceów warszawskich.

Ranking maturalnym liceów

IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie,

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,

V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,

2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie

XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.

Ranking maturalny techników

Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie,

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie,

Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie,

Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie,

Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Ranking szkół olimpijskich

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,

XIII LO w Szczecinie, n

V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,

III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,

Uniwersyteckie LO w Toruniu.

Nagrody i dyplomy laureaci rankingu otrzymają w środę podczas gali finałowej w Szkole Głównej Handlowej. W pełnej wersji publikacji dostępnej na stronie Perspektywy.pl czytelnicy znajdą listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.