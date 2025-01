Wiceminister Katarzyna Lubnauer powiedziała, że zamiast czterech tur ferii zimowych, jak jest w tej chwili, będą trzy. Ferie zimowe są według dokładnie takich samych zasad, jak dotychczas i będą, czyli dwa tygodnie zimą. One są rozłożone w sumie w ciągu sześciu tygodni. Zmieniła się jedna rzecz, będzie to bardziej równomiernie, czyli tak, żeby w każdym tygodniu mniej więcej taka sama liczba dzieci odpoczywała - mówiła wiceminister edukacji narodowej w radiu ZET.

Jak wyjaśniła, poprzednio było tak, że te cztery tury ferii zimowych nakładały się ze sobą.W niektóre miesiące, w niektóre tygodnie, było tylko 29 proc., a w niektóre, ponad 36 proc. dzieci na feriach, a teraz będzie bardziej równomiernie - tłumaczyła. Zapewniła jednocześnie, że nie ma mowy o skróceniu ferii zimowych. Mają być dwutygodniowe, były, będą i nic się tu nie zmienia - podkreśliła.

Ferie zimowe inaczej. Będzie drożej?

Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, uważa, że ferie zimowe "na zakładkę" może wpłynąć na wzrost cen. Kumulacja większej liczby wypoczywających w tym samym okresie, to większy tłok w pociągach, większe korki na drogach dojazdowych, większe kolejki do wyciągów i restauracji - mówił Karol Wagner z TIG w radiu Zet.

Jak tłumaczył,przedsiębiorstwa podniosą ceny, jeśli popyt będzie przewyższał podaż, czyli jeśli będzie zbyt dużo gości w jednym momencie. Dodał, że dla hotelarzy taka kumulacja też nie jest dobra, ponieważ obłożenie obiektów noclegowych powyżej 80 proc. generuje większe koszty niż zyski. W efekcie ferie zimowe będą dla rodzin droższe.

Ferie zimowe w szkołach. Terminy

Ferie zimowe w szkołach zaczynają się za dwa tygodnie. Odbędą się w czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach zależnie od województwa nastąpi między 20 stycznia a 26 lutego.

Od 20 stycznia do 2 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw:

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego

wielkopolskiego.

Uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieć ferie od 27 stycznia do 9 lutego. Od 3 lutego do 16 lutego na feriach przebywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego. Ferie dla uczniów z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego potrwają od 17 lutego do 2 marca.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – przypada od 17 do 22 kwietnia. Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji i nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.