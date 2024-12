Imię to bardzo ważna sprawa. Określa nie tylko to, jaką osobą jesteśmy, ale też nasz charakter a nawet i przyszłość. Astrologia i numerologia skupiają się nie tylko na samym imieniu i jego historyczny znaczeniu, ale też pierwszej jego literze.

Okazuje się, że to z niej można bardzo dużo wyczytać. Sprawdź, co dokładnie, jeśli twoje imię zaczyna się na literę "G" albo "H".

Masz imię na literę "G". Taką jesteś osobą

Jeżeli twoje imię zaczyna się na literę "G" to znaczy, że jesteś osobą, która się nigdy nie skarży i jest wdzięczna za to, co przeżyła i co ma. Lubisz proste przyjemności i nie wymagasz od innych ani od życia nie wiadomo jakich poświęceń i wyzwań. Największa radość odnajdujesz w prostym życiu, "tu i teraz". Uwielbiasz otaczać się ludźmi i bliskimi. Twoje życie jest pełne pokory, ale też życiowej mądrości. Kochasz naturę a szczególnie kwiaty. Nie stronisz od prac w ogrodzie albo kuchni.

Twoje imię zaczyna się na literę "H"? Masz taką osobowość

Osoby, które mają imię rozpoczynające się od litery "H" noszą w sobie dobrą energię. Choć z pozoru wyglądają na wyniosłe i zdystansowane lubią przebywać z ludźmi i się z nimi zaprzyjaźniać. Osoby, których imię zaczyna się na tę literę kochają równowagę emocjonalną i duchową. Świetnie sprawdzą się w takich zawodach jak masażysta, terapeuta, a więc tam gdzie potrzebny jest dobry dotyk. Będą też rewelacyjnymi przyjaciółmi, którzy scalają grupę i utrzymują harmonię w niej. To także często osoby z duszą artysty. Lubią się zachwycać tym, co piękne, ale i wyraziste.