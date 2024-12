Astrologia to przede wszystkim horoskopy i znaki zodiaku a numerologia cyfry i liczby, które przynoszą szczęście albo pecha. Imionom przyglądamy się zazwyczaj pod kątem ich znaczenia w innych językach a często łacinie a także ze względu na osoby, które je nosiły w przeszłości.

Astrologia przygląda się także pierwszym literomimion. Tym razem bierzemy pod lupę te, które zaczynają się na "T" albo "U". Zobaczcie, jaki według przepowiedni macie charakter i osobowość i co was czeka w przyszłości.

Twoje imię zaczyna się na literę "T". Zobacz, jaką jesteś osobą

Jeśli imię zaczyna się na literę "T" to znak, że jesteś osobą wytrwałą i zdolną do wielu szybkich i dynamicznych zmian. Lubisz się rozwijać i uczyć. Rozwojowi podlega zarówno twoja sfera duchowa jak i zawodowa. Nie boisz się zmian, lubisz je a nawet uwielbiasz. Przyszłość nie jest dla ciebie tym, co wzbudza twój lęk i niepokój. Chętnie snujesz plany i z optymizmem czekasz na to, co przyniesie ci los.

Twoje imię zaczyna się na literę "U". Zobacz, jaką masz osobowość

Imię zaczynające się na literę "U" noszą zazwyczaj osoby, które kochają naturę i przyrodę. To ludzie, którzy cenią sobie swoją prywatność i są ogromnymi indywidualistami. Potrafią przy tym zrozumieć i wspierać innych, zwłaszcza tych, którzy podobnie jak oni są nieco z innej planety. Osoby z imieniem na literę "U" są empatyczne i akceptujące nawet najbardziej szalone wybryki. Kochają spokój i harmonię. Jeśli się z nimi pokłócisz, to naprawdę na bardzo krótko.