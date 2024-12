Astrologia kojarzy nam się głównie ze znakami zodiaku a numerologia z cyframi i liczbami. Jeżeli przyglądamy się imionom, to zazwyczaj pod kątem ich znaczenia ogólnego albo historii osób, które nosiły je w przeszłości.

Reklama

Astrologia przygląda się także literom, od której imiona się zaczynają. Tym razem przyglądamy się tym na "M" oraz "N". Zobacz, co cię czeka.

Twoje imię zaczyna się na literę "M". Zobacz, jaką jesteś osobą

Jeżeli twoje imię zaczyna się na literę "M" to znaczy, że jesteś osobą bardzo charyzmatyczną i masz motywację do wszystkiego co robisz i co chcesz osiągnąć. Choć bardzo wszystko przeżywasz, nie odpuszczasz i starasz się zawsze doprowadzić sprawy do samego końca. Twoje życie to droga, która przyciąga wiele możliwości i inspiracji.

Często masz świadomość, że przy odrobinie szczęścia i obecności ludzi, których spotykasz na swojej drodze, osiągasz bardzo wiele. Sukcesy odnosisz w wielu obszarach swojego życia. Kochasz na 100 procent i nie lubisz, gdy ktoś sprawia ci przykrość albo oszukuje. Takie osoby szybko eliminujesz.

Twoje imię zaczyna się na literę "N". Zobacz, jaki masz charakter

Reklama

Twoje imię zaczyna się na literę "N"? To znak, że lubisz pielęgnować chwile i znajomości. Potrafisz wskazywać cele zarówno sobie, jak też tym, których lubisz i cenisz. Taki z ciebie życiowy przewodnik. Masz w sobie wrodzoną mądrość i opiekuńczość.

Twoja przyszłość zawodowa również wiąże się z doradzaniem i mentoringiem. Właśnie w takiej pracy sprawdzisz się najlepiej. Bywasz osobą wrażliwą i delikatną, ale nie dajesz się skrzywdzić. Po prostu potrafisz o siebie zadbać. To właśnie tę prawdę o tobie niesie twoje imię.