Ani w astrologii, ani w numerologii nie ma przypadków. Wszystko zapisane jest w gwiazdach oraz liczbach. Podobnie jest z naszym imieniem. Również w nim zapisana jest nasza osobowość oraz charakter a niejednokrotnie także przyszłość.

Reklama

Okazuje się, że nie tylko samo imię, ale również jego pierwsza litera ma ogromne znaczenie, dla tego jacy jesteśmy i co jest nam pisane. Zobacz, jak jest z twoim imieniem i z tobą, jeśli zaczyna się na literę "R" albo "S".

Twoje imię zaczyna się na literę "R". Taka przyszłość jest ci pisana

Jeśli masz imię zaczynające się na literę "R" to znaczy, że jesteś osobą zaradną i odporną na wiele problemów oraz trudów życia. Nie poddajesz się łatwo, potrafisz dokończyć to, co zacząłeś i tak naprawdę bez problemu pokonujesz przeciwności losu. Jednocześnie potrafisz wpadać na rewelacyjne pomysły i innowacyjne rozwiązania.

Jesteś osobą, która potrafi być zdeterminowana. To właśnie to sprawia, że często odnosisz sukcesy. Bywa jednak, że za bardzo bujasz w obłokach i wierzysz ludziom. Jeśli to nie stanie ci na przeszkodzie, twoja przyszłość zapowiada się bardzo kolorowo.

Twoje imię zaczyna się na literę "S"? Taką masz osobowość

Reklama

Jeżeli masz imię rozpoczynające się od litery "S", to znak, że jesteś osobą bardzo wrażliwą i ważna jest dla ciebie duchowość. Twoja życiowa podróż to odkrywanie tego, co związane z wiarą, artystycznymi działaniami albo ludzką duszą.

Potrafisz inspirować się mądrością filozofów i uczonych, ale także tym, co tobie w duszy gra. Masz w sobie wewnętrzny spokój i to on prowadzi cię przez życie. Twoja przyszłość to czas pełen wyzwań i doświadczeń, którymi chętnie się podzielisz, gdy odnajdziesz drogę do celu.