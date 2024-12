Numerologia i astrologia to dziedziny, które kojarzą się głównie z liczbami, cyframi i znakami zodiaku. Tymczasem dotyczą też liter. Zwłaszcza tych, od których zaczyna się nasze imię. Okazuje się, że to właśnie w nich zapisana jest nasza przyszłość. Jeśli twoje imię zaczyna się na literę "F" albo "G" sprawdź, co cię czeka i jaką osobą jesteś.