Kiedy myślimy astrologia, mamy na myśli głównie znaki zodiaku. Z kolei, kiedy interesujemy się numerologią, kojarzy nam się ona głównie z cyframi i liczbami. Niektóre przynoszą szczęście a inne pecha. Imiona zazwyczaj rozpatrujemy głównie studiując ich znaczenie czy historię, jaką ze sobą niosą.

Pierwsza litera imienia. Co cię czeka w życiu?

Nieco inaczej astrologia patrzy z kolei na literę, od której nasze imię się zaczyna. Jak mówi numerologia to właśnie ona ma swój liczbowy odpowiednik. Imię, które otrzymujemy, gdy się urodzimy, to siła i moc, jaką będziemy nosić przez całe życie, ale też cechy charakteru, jakie będą nam przypisywane.

Tym razem przyglądamy się literom C i D. Masz imię, które zaczyna się na którąś z nich? Zobacz co Cię czeka.

Imię na literę "C". Jaką jesteś osobą? Jaka będzie twoja przyszłość?

Jeżeli twoje imię zaczyna się na literę "C" to znak, że masz w sobie bardzo dużo kreatywności. Jesteś osobą, która szybko się uczy i jest bardzo kreatywna. Potrafisz od czasu do czasu pobujać w obłokach. Lubi na nowo i za każdym razem inaczej wyrażać siebie, bo masz duszę artysty.

Nawet, jeśli prowadzisz biznes, który wymaga skupienia, koncentracji i dużej dawki powagi, potrafisz go urozmaicić tak, że prawie każdy klient dostrzeże w nim piękno i artyzm. W życiu prywatnym również jesteś nie tylko artystyczną, ale zdarza ci się bywać bardzo wrażliwą duszą.

Imię na literę "D". Jaką jesteś osobą? Jaka będzie twoja przyszłość?

Jeśli twoje imię rozpoczyna się od litery "D" to znak, że łatwo i szybko podejmujesz nawet te trudne decyzje. W swoich dążeniach do wymarzonego celu jesteś nieustępliwy i zdeterminowany. Potrafisz w nawet najbardziej trudnych warunkach dojść do tego, co sobie zaplanowałeś. Koncentracja to twoje drugie imię.

Nie boisz się wyzwań, nie boisz też przeszkód jakie los stawia na twojej drodze. Bywa, że musisz pokonać ich kilka na raz, ale to jak bardzo jesteś odporny na przeciwieństwa losu, pokazuje jaką masz ogromną siłę w sobie.