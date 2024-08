Egzamin ósmoklasisty, obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową, odbędzie się w dniach 13-15 maja 2025 r.

Harmonogram egzaminów

Kolejno, uczniowie przystąpią do:

13 maja – egzamin z języka polskiego,

14 maja – egzamin z matematyki,

15 maja – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Dla tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, wyznaczono dodatkowy termin na 10-12 czerwca 2025 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 4 lipca 2025 r..

Matura 2025 - kiedy termin egzaminu?

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2024/2025 odbędą się od 5 do 24 maja 2025 r.. Egzaminy pisemne przewidziano w terminie od 5 do 22 maja, natomiast egzaminy ustne będą miały miejsce od 9 do 24 maja.

Dla maturzystów, którzy nie będą mogli przystąpić do matury w głównym terminie z przyczyn zdrowotnych lub losowych, CKE zaplanowała dodatkowy termin egzaminu maturalnego na 3-17 czerwca 2025 r. Wyniki matury zostaną ogłoszone 8 lipca 2025 r.

Kiedy będzie sesja poprawkowa?

Maturzyści, którym nie uda się zdać egzaminu w pierwszym podejściu, będą mieli szansę na poprawę podczas sesji poprawkowej, która odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia 2025 r. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września 2025 r.