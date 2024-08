Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy, kandydat musi złożyć wniosek do Głównego Inspektora Sanitarnego. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, można przesłać na adres: ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa lub przez ePUAP.

Wniosek - co musi zawierać?

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiada), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informację, czy kandydat ubiega się o zwolnienie z części pisemnej egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć uwierzytelniony odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie, dokument potwierdzający ukończenie studiów, dokumentację potwierdzającą 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ukończonego kierunku studiów. W przypadku absolwentów budownictwa, doświadczenie musi obejmować zapobiegawczy nadzór sanitarny, Dołączyć trzeba również dokument określający zakres uprawnień, o które kandydat się stara, zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do uzgadniania dokumentacji projektowej pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeśli kandydat taki kurs ukończył.

Do wniosku potrzebne będą jeszcze dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do zwolnienia z części pisemnej egzaminu, czyli, posiadanie co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, uzyskanie pozytywnej opinii od państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, dowód wpłaty - w przypadku ubiegania się o zwolnienie z części pisemnej egzaminu, opłata wynosi 2600 zł.

Ile zarabia rzeczoznawca?

Zarobki rzeczoznawców w Polsce mogą się różnić w zależności od specjalizacji, doświadczenia oraz lokalizacji. Średnie miesięczne wynagrodzenie na stanowisku rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych wynosi ponad 7000 zł brutto. Połowa rzeczoznawców zarabia od około 5800 zł do 10000 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego wynosi około 6000 - 10000 zł brutto. Rzeczoznawcy budowlani mogą zarabiać od 5000 do 12000 zł brutto miesięcznie,