ZNP informuje o posiedzeniu ekspertów MEN

Grupy robocze ekspertów MEN powołano jeszcze w kwietniu. Związkowcy apelowali, by prace w ramach zespołów tematycznych rozpoczęto możliwie szybko, aby kluczowe ustalenia odbyły się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Po apelu ZNP resort edukacji ustalił datę pierwszego, organizacyjnego spotkania zespołu na 20 czerwca. 26 czerwca odbyło się posiedzenie pierwszej grupy roboczej, zajmującej się tematyką wynagrodzenia nauczycieli. Podczas spotkania stronę związku reprezentowała wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak, członek ZG ZNP Arkadiusz Boroń oraz prawnik ZG ZNP Krzysztof Lisowski. Resort edukacji reprezentowała podsekretarz stanu w MEN Paulina Piechna – Więckiewicz.

Statystyki wynagrodzeń nauczycieli i średnia płaca w gospodarce

Jak podało ZNP, w trakcie spotkania porównywano m.in. statystyki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. MEN przedstawiło prezentację dotyczącą finansowania szkolnictwa w latach 2015-2024. Przedstawiciele związku omówili z kolei poziom wynagrodzeń w oświacie w latach 2006-2024. Z danych przedstawionych przez związkowców wynika m.in., że obecny poziom płac nauczycielskich (po podwyżkach) nie osiągnął poziomu z lat 2010-2012. Jak podkreślono, mowa o poziomie płac w kontekście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz stosunku płacy nauczycieli do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Jak wyjaśniono, priorytetem dla związkowców pozostaje temat powiązania wynagrodzeń nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Jakie zmiany w płacach nauczycieli na 2025 rok?

W trakcie debaty wiceprezes ZNP Urszula Woźniak podkreśliła, że "urealnienie" wynagrodzeń nauczycieli może nastąpić po podwyżce na poziomie 15 proc. – co zbliżyłoby płace do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Natomiast podwyżka na poziomie 4,1 proc. w 2025 roku – o której dyskutowano wcześniej – nie pozwoli na osiągnięcie poziomu z lat 2010-2012 (stosunek to średniego i minimalnego wynagrodzenia). Jak podało ZNP, strona resortu edukacji potwierdziła, że Inicjatywą Obywatelską ZNP zajmie się w najbliższym czasie sejmowa Komisja Edukacji i Młodzieży.

ZNP: Te kwestie wymagają szybkich rozwiązań

Związkowcy zaapelowali także o przyspieszenie prac nad kolejnymi kwestiami, które ich zdaniem wymagają pilnych rozwiązań. Przygotowano propozycje zmiany zapisów w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniach, szczególnie w art. 34, 35, 39, 42, 47 i 73 ustawy KN oraz w § 5 i 8 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Przypomniano także o konieczności podjęcia rozmów o podniesieniu wynagrodzenia nauczycieli mianowanych od 1 września 2024. MEN ma otrzymać w najbliższym czasie przygotowany przez związkowców katalog spraw do uregulowania wraz z propozycjami rozwiązań, a kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na 22 sierpnia.