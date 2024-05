Zaostrzenie standardów opieki nad małoletnimi

Tegoroczne zmiany to skutek nowelizacji Ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (art. 22c, art. 22b). Nowelizację ustawy podpisano jeszcze w sierpniu 2024. Kluczowe zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania zasad zgłaszania przypadków przemocy wobec nieletnich. Nowe zasady są jednocześnie ujednoliceniem standardów bezpieczeństwa kontaktów dorosłych pracowników (tu m.in. nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy, trenerzy, wolontariusze) z nieletnimi. Bardziej restrykcyjne będą również zasady weryfikacji osób, które będą zatrudniane do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zmiany dotkną przede wszystkim szkoły i placówki edukacyjne, ale dotyczą także obiektów turystycznych, obiektów sportowych, instytucji i szpitali.

Ministerstwo Sprawiedliwości: te placówki muszą wdrożyć zmiany

Jak przypomina Ministerstwo Sprawiedliwości, standardy antyprzemocowe wobec nieletnich musi opracować [źródło: gov.pl]:

organ zarządzający jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900); tu przede wszystkim przedszkola, szkoły, schroniska młodzieżowe ,

, placówka oświatowa, opiekuńcza, wychowawcza, resocjalizacyjna, religijna, artystyczna, medyczna, rekreacyjna, sportowa lub związana z rozwijaniem zainteresowań "do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni",

podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Finalny termin dla szkół już w połowie sierpnia

Wprowadzając nowelizację założono, że część placówek podlegających zmianom będzie potrzebować okresu przejściowego na opracowanie i wdrożenie standardów. Ustalono dwa terminy:

do 15 lutego 2024 placówki, których dotyczą zmiany mogły spodziewać się wstępnego kontaktu ze strony organów nadzorczych odnośnie etapu prac nad dokumentacją,

placówki, których dotyczą zmiany mogły spodziewać się wstępnego kontaktu ze strony organów nadzorczych odnośnie etapu prac nad dokumentacją, od 15 sierpnia 2024 placówki, które nie posiadają i nie wdrożyły opracowanych standardów ochrony małoletnich mogą spodziewać się kar za brak dostosowania do nowego prawa.

Jakie informacje muszą znaleźć się w dokumentacji?

Standardy ochrony małoletnich muszą zawierać precyzyjny zbiór zasad dotyczących kilku obszarów. Pierwszy to weryfikacja pracowników zatrudnianych do opieki nad małoletnimi (wymagane jest m.in. sprawdzenie danych z Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym). Placówki muszą opracować i wdrożyć politykę antyprzemocową wobec nieletnich. Chodzi o zestaw jednolitych, precyzyjnych procedur zgłaszania podejrzenia i podejmowania interwencji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka. Co istotne, z procedurami polityki antyprzemocowej należy zapoznać wszystkich pracowników placówki, a także rodziców lub opiekunów dzieci. Standardy ochrony małoletnich muszą być również weryfikowane przynajmniej raz do roku.

Standardy ochrony małoletnich – gdzie znaleźć wzory?

Darmowe materiały i szkolenia oferują m.in. organizacje i instytucje związane z edukacją. Dokumenty na których można wzorować opracowanie standardów udostępnia m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę [źródło: standardy.fdds.pl, dostęp: 24.05.2024]. Nad opracowaniem i aktualizowaniem standardów pracuje również Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich, złożony z ekspertów powołanych przez resort sprawiedliwości.