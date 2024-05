Egzamin z języka obcego trwać będzie 90 minut, a w szczególnych przypadkach określonych w przepisać, może być wydłużonych nie więcej niż o 45 minut.

"Dziś ostatni dzień #egzaminósmoklasisty2024. Uczniowie klasy VIII będą rozwiązywać zadania z wybranego języka obcego. Największa grupa (97,7%) wybrała j. angielski, ok. 1,9% - niemiecki, ok. 0,4% - francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Trzymamy kciuki!" - czytamy we wpisie CKE na portalu X.

Reklama

"Best of luck! Bon courage pour votre examen ! ¡Buena suerte! Viel Erfolg bei der Prüfung! Ни пуха ни пера! In bocca al lupo per l’esame! Powodzenia!" - dodaje na X - Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024. Wyniki

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia uczniowie, otrzymają zaświadczenia dotyczące wyników egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty 2024 - zasady

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, to będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Reszta to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty 2024 jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń osiągnie bardzo niskie wyniki. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu, aby poprawić wynik.