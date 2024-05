To, co zawsze powtarzamy, to aby uczniowie pamiętali, co jest oczywiste, ale niektórzy zapominają, to znaczy – uważne czytanie poleceń egzaminacyjnych. Cały czas widzimy przypadki, w których dany uczeń, niezależnie od tego, czy to ósma klasa, czy matura – rozwiązuje zadanie nijako do połowy. Może gdzieś nie do końca przeczytał to, co jest w poleceniu, nie zauważył dodatkowego zapisu i wtedy siłą rzeczy traci punkty, więc zawsze prosimy i zachęcamy uczniów, aby uważnie czytali polecenia – powiedział w rozmowie z Dziennik.pl dyrektor CKE – dr Marcin Smolik.

Egzamin ósmoklasisty 2024 - zasady, harmonogram

Egzamin ósmoklasisty 2024 to egzamin trzydniowy:

W pierwszym dniu – we wtorek 14 maja – uczniowie pisali egzamin z języka polskiego .

. W drugim dniu – w środę 15 maja – egzamin z matematyki.

W trzecim dniu – w czwartek 16 maja – egzamin z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, to będzie mógł go napisać w terminie drugim – 10-12 czerwca.

Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.