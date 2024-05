Ściąganie na maturze: Zły pomysł

Matura uznawana jest za jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Stanowi przepustkę na wymarzone studia i może zdecydować o kierunku kariery zawodowej młodego człowieka. Nic dziwnego, że większość zdających odczuwa wówczas wyjątkowy stres i presję. Chcą zdać egzamin dojrzałości jak najlepiej. Niestety niektórzy w tym celu sięgają po nieuczciwy środek. Ściąganie, bo o nim mowa, jest jednak nie tylko nieuczciwe, ale również bardzo ryzykowne. Maturzystom grozi za nie surowa kara.

Matura 2024: Co grozi za ściąganie na maturze?

Ściąganie na maturze zdecydowanie się nie opłaca. Karane jest unieważnieniem egzaminu, co jest równoznaczne z jego niezdaniem.

Zasady dotyczące unieważnienia matury określone zostały w art. 44zzv. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Zgodnie z nim egzamin może być unieważniony zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Może to nastąpić w sytuacji, w której stwierdzone zostanie:

niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez zdającego,

wniesienie do sali egzaminacyjnej lub korzystanie w niej z urządzenia telekomunikacyjnego lub przyborów bądź materiałów, które są niedozwolone na egzaminie,

zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu.

We wspomnianych wyżej przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia zdającemu egzamin maturalny z danego przedmiotu, a informację o tym umieszcza w protokole przebiegu matury. Osoba ściągająca zobowiązana jest do opuszczenia wówczas sali egzaminacyjnej.

Ponadto w takiej sytuacji zdający nie może przystąpić w danym roku do egzaminu z unieważnionego przedmiotu w sesji poprawkowej. W związku z tym szansę na zdobycie świadectwa dojrzałości będzie miał dopiero w kolejnym roku. Może to w znaczący sposób wpłynąć na jego plany związane z dalszą edukacją lub karierą zawodową.

Unieważnienie matury w trakcie jej sprawdzania

Unieważnienie egzaminu maturalnego może jednak nastąpić także już po jego napisaniu, a dokładnie na etapie sprawdzania prac. Jak wynika ze wspomnianej już ustawy może to nastąpić w przypadku, kiedy egzaminator stwierdzi niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez zdającego. Ponadto może to mieć miejsce, kiedy egzaminator stwierdzi występowanie w pracy identycznych sformułowań, które wskazują na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innej osoby.

Nie tylko ściąganie. Co jeszcze zabronione jest w trakcie matury 2024?

Ściąganie nie jest jedyną zabronioną czynnością. W trakcie trwania matury nie wolno także chodzić po sali egzaminacyjnej, rozmawiać oraz w jakikolwiek inny sposób zakłócać egzaminu. Można natomiast opuścić salę w celu skorzystania z toalety. Wcześniej taki zamiar należy zgłosić poprzez podniesienie ręki.

Na maturę zdający nie mogą zabierać ze sobą telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, a także amuletów na szczęście w postaci maskotek, figurek i innych przedmiotów.

Matura 2024. Harmonogram

Matura 2024 rozpocznie się w tym roku, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez CKE, we wtorek 7 maja od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Część pisemna egzaminów potrwa do piątku 24 maja. Z kolei egzaminy w części ustnej odbywać się będą od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.