Propozycje nowych lektur uzupełniających dla klas IV-VIII

W propozycjach zmian pojawiło się sformułowanie o "co najmniej dwóch pozycjach książkowych" w każdym roku szkolnym. Dopisano również, że propozycje lektur mogą składać zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Nową listę lektur uzupełniających mogą zasilić następujące tytuły proponowane przez ekspertów:

Justyna Bednarek, Dom nr 5,

Paweł Beręsewicz, Wszystkie lajki Marczuka,

Jacek Dukaj, Wroniec,

Barbara Kosmowska, Paweł Beręsewicz i inni, Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach,

Raquel Jaramillo Palacio, Cudowny chłopak,

Katherine Paterson, Most do Terabithii,

Sara Pennypacker, Pax,

Rick Riordan, Percy Jackson i bogowie olimpijscy,

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis,

Marcin Szczygielski, Teatr Niewidzialnych Dzieci, Arka czasu,

Danuta Wawiłow, Natalia Usenko, Wierzbowa 13. Opowieści z Wierzbowej 13,

Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Stan splątania,

Marcus Zusak, Złodziejka książek.

Z aktualnego zestawu wykreślono również kilka pozycji m.in. "Księgę dżungli" Rudyarda Kiplinga, fragmenty "Wspomnień wojennych" Karoliny Lanckorońskiej, nowelę "Janko Muzykant" Henryka Sienkiewicza i fragmenty "Bitwy o Monte Cassino" Melchiora Wańkowicza (pełna lista zmian dostępna jest na stronie MEN).

Nowa lista lektur uzupełniających – szkoły średnie

W tym wypadku zaproponowano m.in. zmianę ilościową – zamiast obowiązkowych dwóch lektur uczniowie będą omawiać "co najmniej jedną pozycję książkową wybraną przez nauczyciela lub zaproponowaną przez uczniów". Propozycje ekspertów zostały podzielone na trzy części.

Lektury uzupełniające – utwory do XIX wieku (włącznie)

Z aktualnego zestawu MEN proponuje wykreślenie wyboru wierszy Marii Konopnickiej oraznastępujących pozycji:

Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty),

Kronika Książąt Polskich, oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski,

Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów),

Jean-Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty),

Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin (wybrane utwory),

Juliusz Słowacki, Listy do Matki (fragmenty).

Lektury uzupełniające – utwory z XX wieku

Z tej kategorii może wypaść m.in. tom II "Chłopów" („Zima”) Władysława Stanisława Reymonta (tom I "Jesień" wciąż pozostaje na liście). MEN proponuje, aby z aktualnie obowiązującej listy wykreślić:

wiersze Tadeusza Peipera (wybór),

wybór wierszy Anny Kamieńskiej, Anny Świrszczyńskiej, Julii Hartwig, Stanisława Grochowiaka, Ryszarda Krynickiego, Edwarda Stachury i Adama Zagajewskiego,

Wiesław Kielar, Anus mundi,

Jan Józef Szczepański, Święty,

Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina,

Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem,

Julian Stryjkowski, Austeria,

Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne,

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty).

Lektury uzupełniające – utwory z XXI wieku

Z listy dzieł literackich XXI wieku (lektury uzupełniające) MEN proponuje wykreślenie "Tryptyku rzymskiego" oraz fragmentów "Pamięci i tożsamości" Jana Pawła II. Na nowej liście może również zabraknąć dzieła Pawła Zuchniewicza "Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim". Wśród najnowszych propozycji dzieł literackich (do wyboru) pojawiły się za to takie tytuły jak:

Petra Dvořáková, Wrony,

Sigrìður Hagalín Björnsdóttir, Wyspa,

Maria Halber, Strużki,

Paweł Huelle; Castorp, Śpiewaj ogrody,

Cixin Liu, Wspomnienie o przeszłości Ziemi, (tom I – Problem trzech ciał),

Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli,

Tomasz Różycki, Dwanaście stacji,

Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag,

Mariusz Szczygieł, Nie ma,

Monika Sznajderman, Pusty las,

Dorota Terakowska, Poczwarka,

Olga Tokarczuk, Bieguni, Opowiadania bizarne ("Prawiek i inne czasy" dopisano do listy lektur uzupełniających dzieł XX wieku),

Marcin Wicha; Rzeczy, których nie wyrzuciłem.

Uwagi do tekstów zaproponowanych do wykreślenia lub dodania do nowych list lektur można zgłaszać do 19 lutego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.