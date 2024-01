Nowe rozporządzenie MEN

Rozporządzenie MEN opublikowano w Dzienniku Ustaw 21 grudnia 2023. Dokument zawiera zmiany i aktualizacje wprowadzone przez rozporządzenie MEiN z dn. 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli oraz aktualizacje przepisów wynikające z rozporządzeń MEiN z dn. 21 marca 2022 r. i z dn. 7 lipca 2023 r.

Jakie informacje zawiera dokument?

Rozporządzenie ujednolica i doprecyzowuje szczegółowe zasady organizacji pracy placówek edukacyjnych, w tym: szkół i przedszkoli publicznych; szkół specjalnych, integracyjnych, sportowych, dwujęzycznych; szkół dla dorosłych. W dokumencie znalazły się m.in. zapisy dotyczące: ujednolicenia zasad nadawania nazw placówkom edukacyjnym, organizacji działania internatu, dopuszczalnej liczby uczniów w poszczególnych typach (i oddziałach) szkół oraz przedszkoli. Rozporządzenie reguluje również zawartość tzw. arkusza organizacji przedszkola i arkusza organizacji szkoły.

Liczba uczniów w oddziałach placówek edukacyjnych

Większość informacji w rozporządzeniu dotyczy dopuszczalnej liczby uczniów w różnych typach placówek, w przedszkolach i oddziałach integracyjnych. Szczegółowo doprecyzowano m.in. liczbę uczniów w tzw. oddziałach integracyjnych w przedszkolach specjalnych i oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych (oraz zasady poszerzania liczby uczniów w oddziałach). Przykładowy zapis: w przypadku oddziału przedszkola specjalnego liczba dzieci w oddziale dla dzieci z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) nie może przekroczyć 4. W przypadku szkoły specjalnej (lub oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej) liczba uczniów niedosłyszących i słabosłyszących nie może wynosić więcej niż 8. W dokumencie znajduje się również m.in. zapis o maksymalnej liczbie uczniów pozostających pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia świetlicowe w szkole podstawowej, ogólnodostępnej (maks. 25 dzieci pod opieką). Rozporządzenie zawiera także informacje o organizacji nauczania w klasach łączonych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych (zasady łączenia klas, wymiar godzin).

Zadania internatu

Nowe rozporządzenie MEN szczegółowo opisuje zadania internatu zorganizowanego w szkole. Wśród kluczowych zadań placówki zapisano m.in.: zapewnienie uczniom warunków do nauki, wspieranie w rozwiązywaniu problemów, zapewnienie pomieszczenia do indywidualnej nauki oraz miejsca do samodzielnego przygotowania posiłku. Dokument precyzuje dopuszczalną liczbę uczniów w internatowych grupach wychowawczych (w tym uczniów z różnymi formami niepełnosprawności) oraz tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych.