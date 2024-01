Osoba zgłaszająca się na dowolny numer telefonu zaufania powinna otrzymać pomoc bezpośrednio lub uzyskać informację, gdzie rozwiązać dany problem. Pełniący dyżur – psychologowie, pedagodzy, wolontariusze – są przeszkoleni w sytuacjach wymagających m.in. szybkiej interwencji pomocowej. Część telefonów zaufania oferuje wsparcie ogólne – czyli rozpoznanie problemu, doraźną pomoc psychologiczną i ewentualne przekazanie sprawy odpowiedniej instytucji (np. zgłoszenie przemocy). Telefony zaufania z pomocą specjalistyczną mogą z kolei dotyczyć ściśle określonych problemów np. uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Telefony zaufania: Pomoc ogólna

116 111 to darmowy, anonimowy telefon zaufania prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Dzieci i nastolatki mogą zgłaszać dowolny problem m.in. kwestie związane ze szkołą, domem, relacjami, przemocą fizyczną lub seksualną, zdrowiem psychicznym, nadużywaniem alkoholu przez rodzica. Linia działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. W razie zgłoszenia sytuacji zagrażającej życiu dziecka, pracownicy linii podejmują interwencję.

800 12 12 12 – kolejny, darmowy i całodobowy numer telefonu zaufania to linia Rzecznika Praw Dziecka. Pracownicy linii mogą udzielić ogólnej porady, skierować do specjalisty lub podjąć interwencję. W wybrane dni przy telefonie w godz. od 9:00 do 14:00 dyżurują specjaliści:

poniedziałki – ekspert od spraw socjalnych (świadczenia, sprawy mieszkaniowe, zakłady opiekuńcze),

wtorki – ekspert od ochrony zdrowia (świadczenia zdrowotne),

środy i piątki – ekspert prawa rodzinnego (sprawy nieletnich, postępowanie karne),

czwartki – ekspert z zakresu edukacji i wychowania (sprawy szkolne, przemoc w szkole).

800 119 119 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez specjalistów i wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Linia czynna codziennie w godzinach od 14:00 do 22:00. Na telefon można zgłaszać dowolny problem lub uzyskać poradę m.in. psychologa lub psychoterapeuty.

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, działająca od 2019 roku. Wśród dyżurujących ekspertów znajdują się m.in. prawnicy, psychologowie i pedagodzy. Z numeru mogą również korzystać nauczyciele, rodzice i opiekunowie dzieci.

Specjalistyczne telefony zaufania

Przemoc w rodzinie, szkole, interwencje

800 120 226 – bezpłatna linia policji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Specjaliści przyjmują zgłoszenia przemocy w rodzinie (uruchomienie procedury Niebieskiej Karty), podejmują interwencje i doradzają w sytuacjach kryzysowych. Telefon działa od pon. do pt. w godz. 9:30-15:30.

22 668 70 00 – całodobowa Poradnia Telefoniczna Niebieskiej Linii, przeznaczona m.in. do zgłaszania przemocy domowej.

116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka.

800 100 100 – bezpłatna linia dla rodziców i nauczycieli szukających wsparcia w przypadku przeciwdziałania przemocy wobec dzieci (cyberprzemoc, przemoc w szkole, substancje psychoaktywne). Linia czynna pn.-pt. w godz. 12:00-15:00.

Relacje, związki, przemoc seksualna

19 288 – Młodzieżowy Telefon Zaufania, dyżury specjalistów pon.-pt. 15:00-19:00.

22 635 93 92 – Piątkowe Pogotowie Pontonowe, młodzieżowy telefon zaufania do rozmów o seksie i związkach, pt. 16:00-20:00.

Alkohol, nadużywanie substancji psychoaktywnych

0 519 047 370 – Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA". Telefon przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku do 21 lat oraz rodziców nastolatków borykających się z uzależnieniami. Dyżury specjalistów w pt., godz. 10:00-14:00.

Zdrowie psychiczne, depresja dziecka, pomoc psychologiczna

22 484 88 04 – telefon fundacji ITAKA, Telefon Zaufania Młodych, psychologowie dyżurują pon.-sob. w godz. 12:00-20:00.

22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, płatny, dostępny śr.-czw. 17:00-19:00.

22 425 98 48 – Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna, pon.-pt. 17:00-20:00, sob. 15:00-17:00.

Dyżur specjalistów na chacie

W niektórych przypadkach fundacje lub jednostki prowadzące telefony zaufania oferują opcję rozmowy ze specjalistą za pośrednictwem chatu online. Dzieci i nastolatki mogą korzystać m.in. z chatu na stronie telefonu 116 111, na portalu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz na stronie Rzecznika Praw Dziecka: