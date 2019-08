Placówki w pośpiechu przygotowują plany lekcji na rozpoczynający się w poniedziałek rok szkolny. Z naszych informacji wynika, że w niektórych z nich zajęcia zostaną wydłużone nawet o dwie godziny w stosunku do roku poprzedniego. Największy problem mają licea, które tworzyły dodatkowe klasy, by przyjąć większość chętnych. Efekt: uczniowie pierwszych klas mogą kończyć lekcje o 19.30. Takie plany mają m.in. Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie i I Liceum Ogólnokształcące w Bochni.

– Pracujemy w systemie dwuzmianowym od 30 lat. Chodzą do nas dzieci rodziców, którzy też uczyli się w takich warunkach, a mimo to osiągali świetne wyniki – uspokaja Jolanta Kruk,

dyrektor szkoły w Bochni.

W tym roku placówka przyjęła o 270 uczniów więcej i w związku z tym zajęcia zostaną wydłużone o ponad godzinę – w zeszłym roku kończyły się o 18.25. – Dobre szkoły mają to do siebie, że pracują dłużej. Wielu zdolnych uczniów chce się do nich dostać i godzą się na dwuzmianowość – wyjaśnia Kruk.

Piotr Karliński, dyrektor ZSE w Śremie, też przyznaje, że zajęcia potrwają dłużej. Rozpoczynać się będą pół godziny wcześniej, a kończyć godzinę i 15 min później. – Ale przy podwójnym roczniku to wręcz osiągnięcie, że udało się skonstruować taki plan lekcji – uważa Karliński.

Co więcej, uczniowie przepełnionych szkół muszą zapomnieć o dłuższych przerwach (Anna Zalewska chciała, by trwały 10 min., a obiadowa 40 min.), bo wtedy lekcje kończyłyby się o godz. 21. Dlatego standardem będzie 5 min., a z obiadem trzeba będzie się wyrobić w 15 min.

Nauczyciele również nie będą mieli lekko. – Czas ich pracy w krakowskich liceach i technikach wydłuży się średnio o dwie godziny lekcyjne – wyjaśnia Tomasz Malicki, dyrektor Technikum nr 2 w stolicy Małopolski. Oczywiście nie wszędzie lekcje będą trwały do późnych godzin. Większość szkół uniknie tego dzięki zwiększeniu zatrudnienia i przejęciu dodatkowych pomieszczeń po gimnazjach. – Zatrudniliśmy dodatkowo ośmiu nauczycieli, unikając tym samym wydłużenia planu lekcji – mówi Małgorzata Zaradzka-Cisek, dyrektor XXI LO w Łodzi.

Z naszych informacji wynika też, że pracownicy kuratorium pomogą skracać plany tam, gdzie są one zbyt długie.

– Dyrektorzy mają przekazywać je burmistrzom dzielnic w Warszawie, a we wrześniu skracać je wspólnie z radami rodziców – tłumaczy nam urzędnik związany z MEN. Jego zdaniem w niektórych przypadkach wydłużanie zajęć to element walki politycznej, do której wykorzystuje się podwójny rocznik.

