Według sieci Eurydice, jednostki Komisji Europejskiej badającej systemy edukacyjne w ramach UE, roczne ustawowe wynagrodzenia brutto dla początkujących nauczycieli były najniższe w Polsce. Pod tym względem przebijały nas Rumunia i Węgry. Sieć Eurydice, współpracująca z Komisją Europejską, przeanalizowała zarobki nauczycieli w Europie w latach 2022-2023.

Od tego czasu pensje nauczycieli w Polsce jednak znacznie się zwiększyły. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer poinformowała, że uwzględniając przyszłoroczne podwyżki, pensje nauczycieli będą w 2026 roku wyższe o ok. 40 proc. w porównaniu z 2023 rokiem.

Co z projektem "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli"?

Nauczyciele liczą na to, że stały wzrost pensji zagwarantuje im projekt "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli", znajdujący się obecnie w Komisji Edukacji i Nauki. Zakłada on powiązanie wynagrodzeń np. że średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

W tej sprawie wypowiedziała się wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, w rozmowie ze Strefą Edukacji. Zapewniła, że trwają prace nad wynagrodzeniami nauczycieli, którymi zajmuje się Zespół ds. Pragmatyki Zawodowej. Trwają także analizy dotyczące systemu oceny i awansu zawodowego. Uporządkowanie wielu elementów, które od lat pozostawały niespójne, sprawi, że nauczyciele będą mieli jasną, przewidywalną ścieżkę kariery- zapewniła wiceminister.

Jak zapewniła nowy system uwzględni projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego. Do końca kadencji my musimy powiązać pensje nauczycielskie z wybranym wskaźnikiem w gospodarce – co podkreśla minister Barbara Nowacka. Tak, żeby nauczyciele rzeczywiście czuli spokój w planowaniu swojej ścieżki zawodowej. To szczególnie ważne, ponieważ zawód nauczyciela jest jednym z kluczowych dla rozwoju państwa i przyszłości młodego pokolenia - powiedziała wiceminister.

Pensje nauczycieli. Ile zarabiają w 2025 roku?

Od stycznia 2025 r. nauczyciel dyplomowany otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6211 zł brutto, nauczyciel mianowany - 5310 zł brutto, a początkujący - 5153 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie w kraju wynosi obecnie 4666 zł brutto, co oznacza, że pensja początkującego nauczyciela przewyższa ją jedynie o 487 zł.

Oprócz tego nauczyciele mogą otrzymać dodatkowe świadczenia, takie jak: