W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli. Jak poinformowało MEN do tej pory obowiązywała rozbudowana lista kryteriów, co prowadziło do skomplikowania procedury oraz trudności w jednoznacznej interpretacji wymagań.

Ocena jest potrzebna głównie do awansu nauczycieli, np. z mianowanego na dyplomowanego. Wiąże się to z podwyżką wynagrodzenia.

Zmiany w kryteriach oceniania nauczycieli

Po zmianach liczba kryteriów została zmniejszona dzięki wyeliminowaniu kryteriów dodatkowych. Uproszczona została także skala punktacji. Inna zmiana polega na tym, że nauczyciel miał prawo zapoznania się z projektem oceny, ale nie zawsze miał dostęp do opinii wydawanych przez inne podmioty, takie jak rada rodziców czy samorząd uczniowski.

Natomiast po zmianach dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać nauczyciela nie tylko z projektem oceny, ale również z opiniami wydanymi przez uprawnione podmioty. "Celem wprowadzenia nowych zasad jest zapewnienie większej transparentności, sprawiedliwości i jednolitości ocen, a także wzmocnienie roli oceny pracy jako narzędzia wspierającego rozwój zawodowy nauczycieli i podnoszenia jakości edukacji w Polsce" - argumentuje MEN.

Ocena nauczycieli. 28 listopada przełomową datą

W zmianie kryteriów przełomową datą jest 28 listopada. Postępowania rozpoczęte przed tym terminem oznaczają ocenę według dawnych kryteriów, te rozpoczęte po 28 listopada kwalifikują się do oceny według nowych przepisów. Które zasady są bardziej korzystne dla nauczycieli? Oceny dokonał Robert Górniak, nauczyciel i wicedyrektor jednej ze szkół w Sosnowcu. Jego zdaniem, każda metoda ma swoje plusy i minusy.

Ocenę według dawnych kryteriów poleca wtedy, gdy praca merytoryczna i dydaktyczna nauczyciela jest na na najwyższym poziomie. Za to można dostać nawet 30 pkt, a więc 37.5 proc. wszystkich punktów. Stary system jest także dobry jeśli nauczyciel czyje, że jest słabszy w dodanych przez MEN kryteriach takich jak:

analizowanie własnej pracy,

realizowanie innych zajęć,

indywidualizacja pracy z uczniem.

Ocenę po nowemu Robert Górniak poleca, gdy dyrektor może mieć zastrzeżenia do pracy merytorycznej i dydaktycznej nauczyciela. Jest ona korzystna także w przypadku, gdy pedagog jest dobry w dodanych kryteriach. "W innych przypadkach nie ma to większego znaczenia. Generalnie trzeba po prostu dobrze robić swoją robotę na co dzień - na rzecz uczniów, na rzecz szkoły i na rzecz swojego rozwoju" - podsumowuje Rober Górniak w profilu "Dealerzy Wiedzy".