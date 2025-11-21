Za uchwaleniem noweli głosowało 233 posłów, 200 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki złożone przez Prawo i Sprawiedliwość i przez Konfederację Korony Polskiej. Odrzucił też wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Reforma edukacji w etapach

Nowa podstawa programowa ma być wprowadzana etapami w ramach "Reformy26. Kompas Jutra'. We wrześniu 2026 r. ma zacząć obowiązywać w klasach I i IV szkoły podstawowej, od września 2027 r. w I klasach szkół ponadpodstawowych, a w podstawówce obejmie kolejne dwa roczniki. W następnych latach ma objąć kolejne roczniki uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

Reklama

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji przeprowadzono na początku listopada na posiedzeniu komisji edukacji i nauki. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer mówiła wówczas, że głównym jej celem jest umożliwienie wdrożenia w szkołach kompleksowej reformy programowej. W ramach reformy w większym stopniu musimy zwrócić uwagę na to, czego szkoła ma realnie nauczyć, a nie czego ma uczyć. Chodzi o skuteczność i efekty kształcenia, a nie tylko o jego treść – wskazała.

Wymagania w zakresie doświadczeń edukacyjnych

Reklama

W projekcie zaproponowano m.in. zmianę definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego – w związku z projektowanym nowym schematem tej podstawy, który oprócz celów kształcenia będzie uwzględniał oczekiwane efekty uczenia się oraz wymagania w zakresie doświadczeń edukacyjnych.

Zgodnie z założeniami rządowego projektu nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół będą jasno i precyzyjnie określać cele kształcenia i efekty uczenia się. Będą też spójne wewnętrznie i między przedmiotami, pisane językiem efektów uczenia się, na tyle precyzyjne, aby można było na ich podstawie tworzyć narzędzia diagnostyczne i egzaminy oraz efektywnie udzielać wsparcia uczniom w procesie uczenia się, oraz na tyle elastyczne, aby nauczyciele mogli je realizować według własnego pomysłu i w sposób uwzględniający zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, skoncentrowane na budowaniu kompetencji uczniów, a nie tylko zapamiętywaniu informacji.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty zakładają m.in. powrót do kwietniowego terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; rezygnację z przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego (jako alternatywy dla egzaminu z języka obcego nowożytnego). W projekcie zaproponowano też podwyższenie wysokości opłaty wnoszonej z wnioskiem o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, która obecnie wynosi od 800 zł do 6000 zł, na kwotę od 2800 zł do 14 000 zł. Projekt obejmuje też propozycje innych zmian o charakterze uzupełniającym, porządkującym lub korygującym.