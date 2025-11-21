Sejm zaakceptował projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który ma prowadzić do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Proponowane zmiany dotyczą m.in. art. 35 ust. 3e i 3f i zakładają, że nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe również w sytuacji, gdy niezrealizowanie zajęć wynika z przyczyn od niego niezależnych, przy jednoczesnej gotowości do pracy. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r,

Godziny ponadwymiarowe bez wyrównania

Za uchwaleniem noweli głosowało 440 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm nie przyjął poprawek zgłoszonych podczas czwartkowego posiedzenia komisji edukacji i nauki. Oznacza to, że wyrównania za okres od września do końca grudnia nie będzie. To zmiana, na której bardzo zależało związkom zawodowym.

Reklama

Odpadła poprawka złożona we wtorek przez posła Adama Krzemińskiego (KO), która nadaje projektowanemu przepisowi moc wsteczną. "Przepis ten będzie miał zastosowanie do ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przypadające do realizacji począwszy od dnia 1 września 2025 r. Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (...) będzie wypłacane do 6 lutego 2026 r." - głosi uzasadnienie poprawki.

Reklama

Godziny ponadwymiarowe do zmiany

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum. Po nowelizacji Karty nauczyciela, która weszła w życie 1 września okazało się, że nauczyciel traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Chodzi o przypadki, kiedy np. klasa poszła na wycieczkę.

Związki zawodowe domagały się zmian. Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował że ma sygnały z poszczególnych szkół, że nauczyciele wstrzymują klasowe wycieczki z powodu zmian w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych.