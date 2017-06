Za zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 59 proc. punktów, a za zadania z przedmiotów przyrodniczych (czyli biologii, chemii, fizyki i geografii) - 52 proc. punktów.

Gimnazjaliści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Przeprowadzany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 67 proc. punktów, z niemieckiego - 54 proc., z rosyjskiego - 60 proc., z francuskiego - 69 proc., z hiszpańskiego - 65 proc., z włoskiego - 65 proc.

Średni wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym z angielskiego to 49 proc. punktów, z niemieckiego - 41 proc., z rosyjskiego - 38 proc., z francuskiego - 78 proc., z hiszpańskiego - 70 proc., z włoskiego - 62 proc.

Wstępną informację o wynikach osiągniętych w tym roku na egzaminie gimnazjalnym Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej. W piątek drogą elektroniczną swoje indywidualne wyniki mogli poznać także sami gimnazjaliści.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w nim informacji. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z wiedzy o społeczeństwie sprawdzające umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością opisywania za pomocą wyrażeń algebraicznych związków między różnymi wielkościami, a z geografii − umiejętnością odczytywania danych z tabeli - napisał dyrektor CKE Marcin Smolik w komunikacie na temat wyników.

Podał w nim także, że gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. Dla zdających język francuski najłatwiejsze okazały się zadania dotyczące znajomości funkcji językowych.

Na poziomie rozszerzonym uczniowie przystępujący do egzaminu z języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego najlepiej poradzili sobie z rozumieniem tekstów pisanych; w przypadku języka francuskiego zdający uzyskali najwyższe wyniki za zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie geometryczne, wymagające analizy informacji zawartych w jego treści oraz skorzystania z własności kątów wierzchołkowych i przyległych, a z fizyki – zadanie dotyczące zastosowania do obliczeń związku między masą, gęstością i objętością ciała stałego - poinformował dyrektor CKE.

Jeśli chodzi o języki obce to - jak podał Smolik - uczniom zdającym egzamin na poziomie podstawowym z języka angielskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. W przypadku egzaminu z rosyjskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym najtrudniejsze dla gimnazjalistów okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Uczniom zdającym francuski najwięcej trudności przysporzyły zadania sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych oraz zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych.

Na poziomie rozszerzonym we wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło gimnazjalistom rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych.

Wyniki uzyskane przez gimnazjalistów w tym roku są zbliżone do tych z lat ubiegłych. Średni wynik gimnazjalistów z polskiego sprzed roku to 69 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki - 49 proc., z historii i WOS - 56 proc., z przedmiotów przyrodniczych - 51 proc., z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego): na poziomie podstawowym - 64 proc., na rozszerzonym - 45 proc.

CKE zwraca jednak uwagę, by nie porównywać "surowych" średnich wyników uzyskanych w tym roku z wynikami z lat poprzednich. Związane jest to z tym, że arkusze egzaminacyjne są w całości upubliczniane po przeprowadzeniu egzaminu. Dlatego nie ma na egzaminie tzw. zadań kotwiczących, czyli takich samych w kolejnych latach.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a jego wynik będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego). Zaświadczenia wydane przez CKE z wynikiem uzyskanym z egzaminu uczniowie dostaną wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum.

Egzaminy gimnazjalne zostały przeprowadzone między 19 a 21 kwietnia. Przystąpiło do nich ponad 340 tys. uczniów klas III gimnazjów. Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie zdawali egzaminów w kwietniu, mogli przystąpić do nich w dodatkowym terminie w dniach 1, 2 i 5 czerwca.

Tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego była jedną z ostatnich. Zgodnie z wprowadzaną reformą edukacji od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, czyli nie będzie naboru do klas I tego typu szkoły. Uczniowie obecnie uczący się w VI klasie szkoły podstawowej we wrześniu zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum przejdą do VII klasy szkoły podstawowej. Tak będzie się działo w latach następnych.

Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2018/2019 (równolegle z przeprowadzanym po raz pierwszy egzaminem ósmoklasisty). 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.