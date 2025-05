Egzamin zakończy się o godzinie 13. 00.

Matura 2025 - język polski. Arkusze CKE. O której i gdzie będą dostępne?

Zarówno arkusze egzaminacyjne, jak i przykładowe odpowiedzi zostaną opublikowane po godz. 14. 00 na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dostępne będą dwa zestawy materiałów: jeden dla osób zdających w tzw. formule 2023, a drugi – dla absolwentów starszych roczników, piszących egzamin w formule 2015.

Wkrótce po oficjalnej publikacji arkuszy przez CKE, opublikujemy linki do dokumentów. Śledźcie nasz serwis, by być na bieżąco.

Matura 2025. Nie tylko język polski

Język polski to jeden z trzech podstawowych egzaminów pisemnych, które musi zdać każdy maturzysta. Pozostałe to matematyka oraz język obcy nowożytny. Do tego dochodzą dwa obowiązkowe egzaminy ustne – również z języka polskiego i języka obcego.

Dodatkowo uczniowie muszą podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym (zwanego przedmiotem dodatkowym), a chętni mogą przystąpić nawet do pięciu rozszerzeń.

Źródło: CKE, MEDIA