Wkrótce matury 2025. Wielu maturzystów zastanawia się, czy obecność na maturze rozszerzonej jest obowiązkowa, czy można ten egzamin pominąć, a także co się stanie, jeśli ktoś nie pojawi się na egzaminie.

Czy trzeba przyjść na maturę rozszerzoną?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby otrzymać świadectwo maturalne w 2025 roku, każdy maturzysta musi podejść do egzaminu i zdobyć minimum 30% możliwych punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej:

część ustna : język polski i język obcy nowożytny (bez wskazania poziomu trudności),

: język polski i język obcy nowożytny (bez wskazania poziomu trudności), część pisemna: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny – wszystkie na poziomie podstawowym.

Dodatkowo maturzysta musi przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego dopuszczalny jest również poziom dwujęzyczny). To oznacza, że matura rozszerzona jest obowiązkowa, ale tylko w minimalnym zakresie — trzeba przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale uzyskany z niego wynik nie wpływa na otrzymanie świadectwa maturalnego.

Co się stanie, jeśli uczeń nie przyjdzie na maturę rozszerzoną?

Brak obecności na maturze rozszerzonej może uniemożliwić uzyskanie świadectwa maturalnego — nawet jeśli zdane zostały wszystkie egzaminy obowiązkowe. Centralna Komisja Egzaminacyjna traktuje przystąpienie do przynajmniej jednego rozszerzenia jako formalny obowiązek. Wyjątkiem są przypadki, gdy nieobecność jest uzasadniona i odpowiednio udokumentowana.

Co się stanie, jeśli uczeń nie przyjdzie na maturę rozszerzoną 2025 z przyczyn niezależnych od siebie?

Jeśli nieobecność na egzaminie rozszerzonym wynika z przyczyn losowych lub zdrowotnych (np. choroby, wypadku, zdarzenia losowego), maturzysta ma możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Aby to było możliwe, konieczne jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi przyczynę nieobecności. Dodatkowe egzaminy maturalne odbywają się w czerwcu. Matura w terminie dodatkowym traktowana jest na równi z pierwotną, a uczeń zachowuje pełne prawa do uzyskania świadectwa dojrzałości po pozytywnym ukończeniu wszystkich wymaganych egzaminów.

Co się stanie, jeśli uczeń nie przyjdzie na maturę rozszerzoną z własnej winy?

Sytuacja wygląda inaczej, gdy uczeń nie zjawi się na egzaminie maturalnym z własnej winy. Brak udziału w maturze rozszerzonej bez uzasadnienia skutkuje brakiem świadectwa maturalnego, nawet jeśli pozostałe egzaminy obowiązkowe zostały zdane. Uczeń, który nie przystąpił do wymaganego rozszerzenia z własnej winy, nie może przystąpić do matury w terminie dodatkowym w czerwcu. Będzie musiał powtórzyć egzamin w kolejnym roku. W praktyce oznacza to konieczność zdawania całej matury ponownie.

Ile trzeba mieć procent na maturze rozszerzonej, żeby zdać?

Na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg zdawalności – oznacza to, że można uzyskać 0% i formalnie nadal zdać maturę (o ile zaliczy się część obowiązkową). Jednak wynik z rozszerzenia ma duże znaczenie przy rekrutacji na uczelnie wyższe. Dlatego choć technicznie nie trzeba „zdać” matury rozszerzonej, dla większości uczniów uzyskanie dobrego wyniku jest równie istotne, jak zaliczenie przedmiotów obowiązkowych.