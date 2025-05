W poniedziałek, 5 maja o godz. 9 rozpoczęły się matury 2025. Do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiłookoło 275 tysięcy absolwentów liceów, techników oraz szkół branżowych drugiego stopnia. Wraz z nimi do egzaminów podchodzą także abiturienci z lat ubiegłych, którzy nie zdali wcześniej lub chcą poprawić wynik.

Przecieki z matury 2025. CKE reaguje na zdjęcia w sieci

Jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski, do momentu rozpoczęcia egzaminu nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na jego przebieg. – Nie mamy sygnałów o zakłóceniach. Egzaminy rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem – powiedział Zakrzewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Tymczasem od rana w sieci zaczęły krążyć zdjęcia rzekomych arkuszy egzaminacyjnych, co wywołało spekulacje o możliwym przecieku. Jak jednak informuje RMF FM, Centralna Komisja Egzaminacyjna nie potwierdza, by doszło do ujawnienia zadań przed egzaminem.

Pierwsza taka matura od pandemii. Co czeka uczniów?

Tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem po pandemii COVID-19, który przystępuje do egzaminów w formule zgodnej z podstawą programową, a nie – jak w latach 2021–2023 – według tymczasowo uproszczonych wymagań egzaminacyjnych. Obecnie obowiązująca podstawa to tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.