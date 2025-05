Początek matur to okres, w którym internet znów zalewają sensacyjne doniesienia o rzekomych przeciekach. Temat ten w trakcie matury 2025 znów powraca jak bumerang, a komunikaty takie jak "przecieki", "zobacz, co będzie na maturze" czy "rozwiązane arkusze CKE" to stare chwyty oszustów, którzy żerują na stresie maturzystów. Ci, którzy uwierzą w przecieki maturalne, mogą słono za to zapłacić.